Secondo una ricerca l' 88% degli utenti che gioca ai Battle Royale investe denaro nel gioco

Il Nuovo Rinascimento tecnologico Secondo Huawei. Una ricerca : Sono Bologna, Milano e Firenze le città italiane che più spiccano nei tre fattori chiave della creatività, connettività e innovazione. È quanto emerge dalla ricerca New Renaissance Hotspots, realizzata da Institute of Arts and Ideas e Kjaer Global, e commissionata dal colosso Huawei. Nelle tre città italiane, sostiene la ricerca, raggiungerà il massimo splendore il “Nuovo ...

MotoGp Ducati - Ciabatti : «Per il Secondo pilota dobbiamo prendere una decisione a giugno» : Dopo la firma del rinnovo di Andrea Dovizioso a Le Mans, ora la Ducati deve risolvere la questione del secondo pilota. Entro fine mese la decisione sarà presa. Jorge Lorenzo sembra sempre più distante dalla Rossa e per sostituirlo i candidati non mancano, da Danilo Petrucci, a Jack Miller, passando per Andrea Iannone e Cal Crutchlow. --Lo sa bene il direttore sportivo Paolo Ciabatti che ha confidato al quotidiano spagnolo As: «Tutti sanno che ...

Perin : 'Probabile vada via dal Genoa. Juve? Nessuna paura di fare il Secondo' : Mattia Perin , portiere del Genoa obiettivo della Juve per il post Buffon , ha parlato a Premium Sport del suo futuro: 'E' probabile che io vada via, anche se ancora non si sa dove. Non ho paura di giocarmi le mie carte in un top club.' SULLA JUVE - 'fare il secondo alla Juve? In ogni grande ...

Ministero degli Esteri cinese apprezza la soluzione di Spagna su questione riguardante Taiwan Secondo il principio di "una sola Cina" : La Cina è contenta del continuo approfondimento della mutua fiducia politica, del progresso stabile delle cooperazioni in vari settori e dei risultati sempre crescenti ottenuti dalle cooperazioni su ...

Take-Two : Secondo il CEO Strauss Zelnick il PC è diventato una piattaforma molto importante per la compagnia : L'amministratore delegato di Take-Two, Strauss Zelnick, ha rilasciato dichiarazioni che, molto probabilmente, potrebbero piacere a un certo numero di giocatori PC. Come riporta DSOGaming, durante la conference call della società per l'anno fiscale conclusosi il 31 marzo, si sono toccati vari argomenti, come ad esempio i programmi per il prossimo E3 ma non solo, infatti, Zelnick ha parlato anche della piattaforma PC e di quanto sia diventata ...

Secondo una ricerca gli smartphone distraggono i genitori dai loro figli : Ci sentiamo ripetere ogni giorno che il telefono è lo strumento che ci permette di estraniarci dal resto del mondo. E se ciò avvenisse a un genitore, lo porterebbe a dare meno importanza ai propri figli? Questo è ciò che ha voluto scoprire una recente ricerca! L'articolo Secondo una ricerca gli smartphone distraggono i genitori dai loro figli proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Battlefield avrà una campagna single player : Secondo EA sarà uno sparatutto "profondo e completo" : Durante la conference call finanziaria di Electronic Arts per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, l'amministratore delegato Andrew Wilson ha parlato del nuovo Battlefield, ma anche dell'atteso Anthem.Sentiamo che entrambi "introdurranno nuove dinamiche" che cambieranno il modo in cui i fan interagiscono tra loro e con i giochi.Prima di tutto, come riporta Dualshockers, apprendiamo qualche interessante informazione su Battlefield, come la ...

Secondo un esperto ricercatore l’intelligenza artificiale è “una forma di alchimia” : Google da diversi anni impiega molto tempo e dedizione nei confronti di un un settore in rapida crescita ai giorni d'oggi: il Machine Learning. Molti lo conoscono e molti ne parlano, ma davvero in pochi sanno lavorarci. Ecco cosa ne pensa un ricercatore di Google! L'articolo Secondo un esperto ricercatore l’intelligenza artificiale è “una forma di alchimia” proviene da TuttoAndroid.

LETTURE/ Caino e Abele Secondo Unamuno - così muore la nostra libertà : E' di nuovo disponibile in Italia per i tipi di Medusa la "Ultima leggenda di Caino" di Miguel de Unamuno. La forza di un dramma shakespeariano, la nostalgia del bene. ALESSANDRO RIVALI(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Normandia 6 giugno '44, "qui sbarcò mio padre", di A. RivaliLETTURE/ Hadjadj: resurrezione, istruzioni per l'uso, di A. Rivali

Serie B Palermo - per Struna lesione di Secondo grado : Palermo - Il difensore del Palermo Struna , che si è sottoposto ad accertamenti medici, ha riportato una lesione di secondo grado. Questo il comunicato del club rosanero: "Il calciatore Aljaz Struna ...

11 segreti per una relazione felice Secondo le star di Hollywood : La sensazione, vedendo lei e Barack Obama , è sempre stata quella di avere a che fare prima di tutto con una famiglia, che solo in un secondo momento era anche la più potente del mondo. «Il ...

Kimi Raikkonen - GP Azerbaijan 2018 : “Buon Secondo posto - un pizzico di fortuna mi è tornata indietro..” : Il secondo posto finale per Kimi Raikkonen nel Gran Premio dell’Azerbaijan di oggi è davvero incredibile per come era maturata la gara. Dopo il sesto posto di ieri in qualifica, il finlandese sembrava avere rovinato tutto con il contatto in curva 3 con Esteban Ocon nel corso del primo giro Il ritorno ai box lo aveva relegato nelle ultime posizioni e, lo scarso ritmo con le gomme Soft, sembrava non dargli chance di podio. Invece, nelle ...

A Gabicce registrati figli di una coppia gay : è il Secondo caso dopo Torino : I piccoli sono figli di due uomini e sono stati fatti nascere negli Stati Uniti. Quello di Gabicce, nelle Marche, è il secondo caso dopo quello dei giorni scorsi a Torino.Continua a leggere