WWE Backlash | Naomi e Tiffany Stratton mettono a dura prova Bayley - ma la Role Model resta campionessa

(Di sabato 4 maggio 2024) Passiamo oltre e il secondo match di serata è il match valevole per il WWE Women’s Championship fra lae le sfidanti. Heeeeeey, heeey@itsWWE #WWEpic.twitter.com/51OeXSOID2— WWE (@WWE) May 4, 2024 Tiffy protagonista manon molla Il match inizia subito a mille anche seci fa preoccupare tutti perché dopo una mossa si tiene vistosamente il ginocchio e sta fuori per un po’. Fortunatamente per la Glow Girl nulla di grave e riprende abilmente il match. In gran spolveroche per gran parte del match riesce a dominare le avversarie. Il ritmo è incalzante e le manovre si susseguono ...

bayley Beats Tiffany Stratton, naomi to Retain WWE Women's Title at Backlash 2024 - bayley beat naomi and Tiffany Stratton in a Triple Threat match at Backlash on Saturday to retain the WWE Women's Championship. The champion displayed ... Continua a leggere>>

bayley retains WWE Women's Champion at 2024 Backlash France - At WWE Backlash 2024, bayley performed brilliantly and retained her championship by defeating naomi and Tiffany Stratton in a triple threat match. Continua a leggere>>

bayley Retains WWE Women's Championship At WWE Backlash - bayley retained the WWE Women's Championship at WWE Backlash, defeating naomi and Tiffany Straton in a triple threat match. Continua a leggere>>