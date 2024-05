Chi è Veronica Lucchesi - da fan scalmanata di Ambra a stella del pop con La rappresentante di lista

(Di sabato 4 maggio 2024)è cantante, musicista e attrice. Con Dario Mangiaracina forma il duo Ladi. Nasce a Pisa il 17 ottobre del 1987, sotto il segno della Bilancia. Cresce a Viareggio con la mamma Monica, erede di una famiglia proprietaria di un noto bar nella città toscana e il papà Roberto. Ha anche una sorella minore, Erika, che suona con lei. La sua è una famiglia con un grande animo artistico. Da piccola è spesso protagonista di spettacoli di cabaret casalinghi, legati a doppio filo allo spirito del carnevale di Viareggio. Tra le cose preferite da fare con sorella e cugine, c’erano le coreografie dia Non è la Rai. Dopo un primo contatto, con Il piccolo teatro della Versilia diretto da Federico Bersani, si trasferisce a Palermo per seguire un laboratorio con Emma Dante. ...

Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista) DAL PALCO DI Sanremo AL film GLORIA! GLORIA! Dall’11 Aprile al Cinema In Concorso al Festival di Berlino Veronica Lucchesi , voce del noto duo La Rappresentante di Lista, composto da Lucchesi e Dario Mangiaracina, duetterà stasera a Sanremo con la ... Continua a leggere>>

Musica e cinema. Un binomio che fa sorridere di gioia Veronica Lucchesi . Più nota al grande pubblico come la cantante del duo La Rappresentante di Lista . Trentasei anni, di Viareggio, Veronica è tra le protagoniste di Gloria!, l’esordio alla regia di un’altra cantautrice con la passione del ... Continua a leggere>>

Le Ragazze, le ospiti del 4 maggio: la cantante Veronica lucchesi e la scrittrice Marina Cuollo - Le Ragazze 4 maggio, gli anni 2000 Le Ragazze del 4 maggio termina con due rappresentanti degli anni 2000. La prima è la cantante Veronica lucchesi, voce del duo La rappresentante di Lista. Nasce a ... Continua a leggere>>

La ricetta dei Tordelli lucchesi, lontani parenti dei Tortelli: il piatto che riporta alla autentica cucina di una volta - Qualcuno la fa risalire addirittura al Medioevo, quando i contadini delle campagne toscane in una condizione di estrema povertà riciclavano, nei giorni di festa i cibi avanzati. La cucina di Soledad a ... Continua a leggere>>

Le Ragazze, le ultime storie di Fialdini: c'è anche Leontine Snell, la mamma di Nathaly Caldonazzo - Oggi, sabato 4 maggio 2024, va in onda in prima serata su Rai 3 il programma che racconta storie più o meno conosciute di donne del nostro tempo e non solo. Continua a leggere>>