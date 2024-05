Tre volte oro | è Manila Esposito la più forte di tutte

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 4 maggio 2024) AGI - Tris di medaglie d'oro perai 35esimi Campionati europei di ginnastica artistica. Dopo aver vinto il titolo nel concorso individuale, oggi pomeriggio alla Fiera di Rimini laginnasta italiana, partenopea di Boscotrecase, si e' laureata campionessa alla trave e successivamente al corpo libero. In quest'ultimo attrezzo la 17enne campana ha totalizzato 13.833 punti precedendo la rumena Sabrina Maneca-Voinea (13.700) e l'altra azzurra in gara Angela Andreoli (13.666).e' la seconda ginnasta italiana della storia ad aver vinto l'oro al corpo libero dopo Vanessa Ferrari nel 2007 ad Amsterdam e nel 2014 a Sofia ex aequo con la rumena Larisa Iordache. Per la Federginnastica un bilancio storico mai ottenuti in precedenza, ben 4 ori, 2 argenti ed un bronzo.