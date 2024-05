Boeing - denunciò difetti produzione | trovato morto altro dipendente

(Di sabato 4 maggio 2024)737,diundopo quello di poche settimane fa Fino a poco tempo fa lavorava, come, alla. Tanto è vero che aveva denunciato alcunididel 737 Max. Purtroppo, però, nelle ultime ore si sta parlando di lui nella peggiore maniera possibile. Si trattava di Joshua Dean. L’uomo è venuto a mancare dopo aver combattuto con una breve malattia che non gli ha lasciato scampo. Si trattava del secondo informatore che faceva parte dell’azienda e che è venuto a mancare quest’anno.737 MAX 9 (Ansa Foto) Notizie.comIl tutto è stato riportato dal quotidiano “The Guardian“. Aveva ...

BOEING / CHI TOCCA I SUOI FILI MUORE - Due morti molto, molto sospette. E una denuncia al calor bianco. Tutto nel giro di tre mesi d’una primavera bollente per il colosso dell’aeronautica a stelle e strisce, ‘Boeing’. Azienda da ... Continua a leggere>>

Non immaginerete mai quanto tempo ci vuole per costruire una Xiaomi SU7 - Quanto tempo ci vuole per costruire e assemblare l'auto elettrica Xiaomi SU7 Non indovinerete mai cosa può fare il gigacasting. Continua a leggere>>

Olbia, atterraggio d'emergenza per aereo fuori pista: scalo chiuso e voli da Parigi e Milano in ritardo - Momenti concitati all'aeroporto Costa Smeralda di Olbia dove è stato eseguito un atterraggio d'emergenza. Aereo fuori pista a Olbia: voli dirottati e in ritardo Un ... Continua a leggere>>