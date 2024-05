Monza-Lazio 2-2 | Djuric replica a Vecino nel finale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024)scoppiettante trache pareggiano per 2-2 nell'anticipo della 35/a giornata di Serie A. Un risultato che spegne forse le ultime chance delladi rientrare in lotta per il quinto posto che vale un posto in Champions League. prova invece ad uscire dal momento negativo ildi Palladino, che non vince da ben sei partite di fila ma almeno evita la sconfitta. Nel primo tempo laè abile a sfruttare l'unica occasione creata, dopo una buona partenza dei padroni di casa, che sfiorano il vantaggio dopo cinque minuti con. All'11', però, Immobile è come sempre micidiale nel ribadire in rete una conclusione da fuori area di Kamada, deviata prima da Di Gregorio e poi dalla traversa, e porta in vantaggio i biancocelesti. La squadra di ...