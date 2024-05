Il Governo vuole controllare i conti dei club | Gravina convoca una riunione d'urgenza Tutto sul nuovo organo

Arriva il nuovo piano del ministro Valditara per gli asili nido del valore di 734,9 milioni di euro, che in linea con gli obiettivi del PNRR, punta a incrementare i posti disponibili.Continua a leggere Continua a leggere>>

In questo Primo Maggio il premier Meloni annuncia il via libera del governo ad un nuovo decreto dedicato ai lavori. Ecco tutti i dettagli. Nuove mosse da parte del governo sul tema Lavoro. Nella giornata di ieri, martedì 30 aprile, l'esecutivo guidato dal premier Meloni ha approvato alcune misure