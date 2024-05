Seconda Categoria Ostra Calcio - è tutto vero! Sei in Prima Categoria

(Di sabato 4 maggio 2024) La squadra di De Filippi si laurea campione del girone C grazie all’1-1 sull’Argignano, con la rete di Marchetti, l’angelo del fango dell’alluvione di Senigallia. Vittoria dedicata da Andrea Tisba ARGIGNANO di FABRIANO, 4 maggio 2024 – L’è promossa in. La squadra di Umberto De Filippi, infatti, grazie al pareggio sul campo dell’Argignano (1-1), ha ottenuto la vittoria del girone C di, al termine di un girone di ritorno trionfale. Il cammino dell’In un girone nel quale OlimpiaVetere, Avis Arcevia e Cupramontana erano date per favorite alla vigilia, i gialloblù di Pianello ehanno avuto la meglio. Decisivo lo ...

