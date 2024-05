La Fagnani belva smarrita fra interviste furbette e lo scandalo dei gioielli

"La belva ", così viene definita per le domande scomode, difficili, arriva da Fabio Fazio . Francesca Fagnani , amata da tutti, presenta il suo ultimo libro-inchiesta su Roma. La conduttrice di Belve torna un po' al primo amore: il giornalismo d'inchiesta. "Santoro e Minoli sono stati i miei anni ... Continua a leggere>>

Spassosissimo video di Sofia Goggia, che in una storia su Instagram imita la conduttrice di 'Belve' Francesca Fagnani. Con una delle sue galline in braccio dal bosco del suo allevamento di Lonno – una frazione di Nembro, in Val Seriana – la sciatrice bergamasca si diletta con un divertente ... Continua a leggere>>