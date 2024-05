Il Panorama delle Scienze della Vita in Lituania | Successi e Ambizioni

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 4 maggio 2024) Una Nazione Determinata a Fare la Differenza Lacelebra i 20 anni dalla sua adesione all’Unione Europea con un’ambizione crescente nel settorebiotecnologia. Gli sforzi per trattenere i talenti locali e attrarre ricercatori internazionali sono evidenti. Una Cultura di Collaborazione I ricercatori lituani confermano una cultura di collaborazione anziché competizione, facilitata dalle dimensioni ridotte del paese. L’atmosfera di supporto reciproco è un punto di forza per lo sviluppo scientifico del paese. Investimenti e Riconoscimenti Internazionali Laha siglato partnership strategiche per lo sviluppo tecnologico. La creazione ...