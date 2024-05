Anticipo Serie A - Monza-Lazio 2-2

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 4 maggio 2024) 19.57 Ilrecupera 2 volte il risultato. Djuric di pochissimo al lato, allora è laa passare.All'11' botta di Kamada dal limite, respinta difettosa di Di Gregorio, palla che urta la traversa e diventa facile per Immobile.Errori da matita blu per Carboni e Bondo,entrambi di testa da due passi tutti soli. Nella ripresa grande spunto di Colpani, senza esito. Fase finale al cardiopalmo. Al 73' Mandas respinge Pessina, ma Djuric ribadisce in rete.All'83' topica di Donati, Vecino riporta avanti la.Al 92' capocciata di Djuric, è pareggio.