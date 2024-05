Di Marzio | Inter - Taremi e Zielinski due colpi di affidabilità!

(Di sabato 4 maggio 2024) Gianluca Didagli studi di Sky Sport ha riassunto il mercato dell’, ciò che è stato già fatto e ciò che si potrebbe fare ancora. MERCATO – L’ha già iniziato il suo calciomercato. Sono stati fatti due acquisti, tra l’altro molto importanti per alzare la qualità già immensa della rosa. Ci potrebbero essere altri volti nuovi nei prossimi mesi, ne parla Gianluca Di: «sono duedied esperienzanazionale. Simone Inzaghi valuterà ora chi ha giocato di meno. Chi pensa che l’non abbia motivazioni sbaglia. Se sei spensierato e non hai obiettivi da raggiungere puoi essere più pericoloso di squadre invece che si giocano tanto. Quello di Inzaghi non è un ...

Le probabili scelte di formazione dell’Inter contro il Napoli secondo Di Marzio : previsioni tattiche e possibili cambiamenti. Gianluca Di Marzio , noto esperto di mercato per Sky, ha sollevato il velo sulle probabili scelte di formazione di Simone Inzaghi per l’attesissima partita contro il ... Continua a leggere>>

Sassuolo-inter, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Sassuolo e inter della 35^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 4 maggio alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca ... Continua a leggere>>

Concerto Primo Maggio, le pagelle: Noemi (6), Ermal Meta (10) i problemi tecnici (causa pioggia) fermano i Bloom, Cor Veleno (9) - Saranno più di 50 artisti, dai Bloom al Piotta ma anche Geolier e Achille Lauro (per citarne alcuni), che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per circa 10 ore dal palco ... Continua a leggere>>

inter e la maglia di Thuram taroccata, esce allo scoperto il tifoso che l'ha indossata: ecco chi è - Mattia Iaccio è il fan nerazzurro che ha stuzzicato la curiosità del bomber; riceverà la vera divisa del francese in regalo: il suo racconto su com'è nata l'idea ... Continua a leggere>>