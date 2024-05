Terra Amara - spoiler 10 maggio | Betul tenta di uccidere Zuleyh - ma lei trova un alleato insospettabile

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 4 maggio 2024)10: anche questa puntata serale sarà un susseguirsi di grandi emozioni pera e Hakan. C’entreranno Colak,ed Abdulkadir.10: Vahap fa evadere Abdulkadir. Fikret attacca Hakan davanti aa Abdulkadir di @(Foto da Facebook)Abbiamo lasciato “” con Abdulkadir che è stato arrestato e con Hakan che pensa ad un piano per farlo scappare. Ci riesce Vahap, quando ilre viene tradotto alla prigione di Elazig. Poi si rifugiano in montagna, aspettando di espatriare. Fikret apprende quello che è successo, ma non chi ha fatto scappare ...