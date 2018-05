Con l' Ue si può trattare | con i mercati no Intervista di Pier Carlo Padoan al Sole 24 Ore

[Il retroscena] Sorpresa - a BerlusConi piace Conte ma non può dirlo. E la strategia di guerra cambia : Il Colle contro Lega e M5s che insistono per Savona all'Economia, ma sono diverse le caselle ancora da assegnare. Slitta il giuramento. 25 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

MANCINI - PRIMO ALLENAMENTO Con LA NAZIONALE/ "Buffon può essere Convocato e per De Rossi vale lo stesso!" : MANCINI, PRIMO ALLENAMENTO con la NAZIONALE e prima conferenza stampa: "Buffon può essere convocato, per Balotelli dipende tutto da lui". Interessanti parole del neo-ct

La Cei boccia la flat tax : «Più tasse sulle attività speculative» Flat tax : può funzionare? - A chi Conviene? : La Cei boccia la Flat tax e considera tra i «principi irrinunciabili» quello della «progressività fiscale», il che vuol dire «non tagli per tutti genericamente ma per le fasce per le quali è ...

Flat tax - Cei Contro : ‘No a meno tasse per tutti - aumentare quelle su attività speculative’. Bloomberg : ‘Può funzionare’ : Mentre il premier incaricato Giuseppe Conte lavorava alla formazione dell’esecutivo, la “Flat tax” (ma con due aliquote) proposta nel contratto di governo Lega-M5s conquista il centro della scena. Attirando pure – in negativo – l’attenzione della Conferenza episcopale italiana, che pure due giorni fa si era espressa a favore del “nuovo che avanza“. In compenso un’analisi dell’agenzia ...

Mancini - primo allenamento Con la nazionale/ "Buffon può essere Convocato - per Balotelli dipende tutto da lui" : Mancini, primo allenamento con la nazionale e prima conferenza stampa: "Buffon può essere convocato, per Balotelli dipende tutto da lui". Interessanti parole del neo-ct

"Flat tax in Italia può funzionare"/ Bloomberg e Wall Street Journal approvano la linea Salvini-BerlusConi : "La flat tax in Italia può funzionare", la proposta della Lega di Matteo Salvini incontra il parere favorevole di Bloomberg e del Wall Street Journal.

Morata alla Juventus/ InContro Con Paratici : lo spagnolo può tornare dal Chelsea? : Alvaro Morata può tornare alla Juventus? Le ultime notizie sull'operazione di calciomercato che coinvolge l'attaccante spagnolo, che ha giocato l'ultima stagione con la maglia del Chelsea

Ebola in Congo - Oms : "Epidemia può propagarsi velocemente" : Ebola in Congo, Oms: "Epidemia può propagarsi velocemente"

Quello che Meghan Markle non può più fare (dopo le nozze Con Harry) : 1. Il Sì che conta I primi sei in linea di successione al trono (Harry è il sesto, dopo la nascita di Louis di Cambridge) per le nozze devono chiedere permesso alla regina. Lui, prima di andare a nozze con Meghan, l’ha fatto e ha ottenuto una risposta positiva. Ma guai a parlare in pubblico di politica. I Windsor non votano e devono restare neutrali. 2. I cibi proibiti Addio alle vongole e all’aragosta a Natale. Elisabetta II evita di ...

Bamboccioni illegali : giudice ordina lo sfratto a 30enne che viveva ancora Con i genitori - "non puoi più stare Con mamma e papà" [INFO e DETTAGLI] : Essere 'Bamboccioni' sta per diventare 'illegale', perlomeno negli Stati Uniti dove un giudice ha ordinato lo sfratto a un 30enne che viveva ancora a casa con i genitori. Il giovane infatti non voleva saperne di andar via di casa, pertanto i genitori esasperati hanno deciso di rivolgersi a un tribunale che ha dato loro ragione: la causa è finita con un mandato di sfratto. Il giudice della Corte Suprema, Donald Greenwood,

Giuseppe Conte : quanto si può «gonfiare» il curriculum? : Sui social network è subito scattato il paragone con la laurea albanese di Renzo Bossi o le due inventate da Oscar Giannino: tiene banco il caso del «curriculum gonfiato» del professor Giuseppe Conte, 54 anni, indicato da Lega e Movimento 5 Stelle come Presidente del Consiglio per realizzare il «contratto di governo». Spopolano i meme con Giannino che ricorda di essere stato con Conte alla New York University, tweets con hashtag ironici ...

Ilva : Calenda - chi dice che si può Convertire a gas fa populismo : Roma, 23 mag. (AdnKronos) - "E quando avrei detto ciò?! Ho detto che chi dice che Ilva si può convertire a gas fa del populismo visto che sa che non si può fare. Ho sempre detto che capisco chi vive a Taranto e chiede la chiusura di Ilva pur non condividendo questa posizione". Così su twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda rispondendo all'ex presidente di Legambiente, Roberto Della Seta

