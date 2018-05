The House of the Spirits | il romanzo di Isabelle Allende diventa serie Tv

Come The House That Jack Built ha sconvolto il pubblico di Cannes : C’è un uomo con gli occhiali su un furgoncino rosso. Al bordo della strada, nel mezzo del nulla, c’è una donna molto ben vestita con l’auto in panne. L’uomo la ignorerebbe volentieri, ma lei è molto insistente con le sue richieste d’aiuto. Si fa portare due volte avanti e indietro nel paese più vicino per sistemare il cric che si è rotto e le serve per cambiare la ruota della sua auto, e durante questi spostamenti fa una serie di osservazioni: ...

The House that Jack Built - viaggio all’inferno (senza ritorno) con Lars von Trier : Il film definitivo. La summa telelologica secondo Lars Von Trier. Nel bene o nel male che la critica decreti. Tanto a Lars nulla importa, e va bene così quando si è dotati di uno sguardo oltre, di una personalità schizofrenica (non è un’offesa per lui) che separa genialità artistica a nefandezze umane. La sua nuova opera, The House that Jack Built, ne è la prova tangibile. E allora il vero male non è Lars “il sadico” ma chi (critici, ...

Cannes - Lars von Trier atterrisce con The House That Jack Built. E alcuni spettatori lasciano la sala : Espulso, perdonato, osannato. Lars von Trier torna ad agitare la Croisette, dopo sette anni da uno dei più discussi scandali recenti del Festival di Cannes. Il regista danese, dichiarato “persona non gradita” alla kermesse nel 2011 dopo le uscite infelici su sue presunte simpatie naziste, per cui a nulla valsero le scuse e il chiarimento “non sono mai stato e non sarò mai un nazista”, è stato riammesso a questa 71esima ...

