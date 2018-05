Made in Italy | Forum Pa | un Libro Bianco per il governo - Italia Economia n 21 del 23

Dazi : Coldiretti - Trump scatena guerra su 40 - 5 mld di Made in Italy : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Le decisioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump rischiano di scatenare una guerra commerciale che vale 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti con gli autoveicoli ed il cibo che rappresentano le principali voci. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i possibili Dazi fino al 25% per le auto mentre sta per scadere il primo giugno la proroga dall’esenzione dai ...

Dazi : Coldiretti - Trump scatena guerra su 40 - 5 mld di Made in Italy (2) : (AdnKronos) – ‘Il risultato sarebbe uno scontro dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull’economia e sulle relazioni tra Paesi alleati” , ha sottolineato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel precisare che ‘occorre pero’ cogliere questa l’occasione per ripensare norme sul commercio piu’ eque che non si limitino a considerare ...

Artigianato a Lecce con il top del Made in Italy : ... la mostra-mercato in programma a Lecce dal 25 al 27 maggio 2018, è dedicata alle eccellenze dell' Artigianato italiano che rendono grande il made in Italy nel mondo. Sessanta espositori - L'evento ...

Intelligenza artificiale e blockchain per difendere il Made in Italy in agricoltura : Puntando sull'innovazione è possibile, non solo recuperare efficienza, ma anche mettere in moto un circolo virtuoso di crescita che coinvolga tutti i settori dell'economia', ha dichiarato Simonetta ...

Bper e ‘The One’ per Made in Italy agroalimentare in Usa : Modena, 16 mag. -(AdnKronos) – Nell’Anno nazionale del cibo italiano – proclamato dal Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) – Bper Banca rafforza il sostegno in favore delle imprese italiane siglando un accordo di collaborazione con THE ONE Company, società che favorisce l’ingresso di aziende del made in Italy agroalimentare negli ...

Nohow – Nasce il nuovo brand Made in Italy di Mariano Di Vaio : una nuova sfida per il re degli influencer [GALLERY] : Mariano Di Vaio e la sua nuova avventura come imprenditore nel mondo della moda Un talento universale che cresce di anno in anno, proprio come le sue sfide. A poche settimane dalla nomina di Forbes come uno degli under30 più influenti nel settore moda/retail/e-commerce, Mariano Di Vaio, il noto top influencer italiano uomo più famoso al mondo con oltre 11 milioni di followers sui social network, lancia nella prestigiosa Galleria Vittorio ...

Silvia Caruso – Una bellezza esplosiva… Made in Italy - sportivissima e tifosa della Lazio [GALLERY] : Silvia Caruso mix esplosivo di bellezza e sensualità: tutti pazzi per l’affascinante modella e influencer italiana Campionessa di sci nautico e con la Lazio nel cuore, Silvia Caruso non lascia di certo indifferenti i suoi quasi due milioni di follower sui social. Scatti bollenti, pose sensuali e sguardo seducente per una bellezza esplosiva tutta Made in Italy. Modella e influencer, appassionata di sport, Silvia ha fa impazzire tutti i suoi ...

Made in Italy - Coldiretti : stop ai falsi nei negoziati con l’Australia : l’Australia e la Nuova Zelanda sono tra i Paesi a maggiore diffusione delle imitazioni dei prodotti agroalimentari Made in Italy che gli ultimi accordi commerciali siglati dall’Unione Europea hanno paradossalmente legittimato. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al via libera dei 28 Paesi dell’Unione al mandato alla Commissione Ue perche’ cominci i negoziati per accordi di libero scambio con Australia e Nuova Zelanda. E’ salito ...

Allevamenti - i nuovi orrori del Made in Italy : ... che ogni tanto procedono sullo stesso binario, a dimostrare come talvolta il presunto marchio di qualità nasconda orrori non molto diversi da quelli che si incontrano in tutto il mondo. Basta ...

Made in Italy - esportazioni di cibo toccano nuovi record : Teleborsa, - Le esportazioni agroalimentari Made in Italy fanno segnare un nuovo record storico sfiorando per la prima volta il valore di 10 miliardi nel primo trimestre . E' quanto emerge da una ...

