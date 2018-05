Leone Film interrompe procedura di accelerated bookbuilding

Leone Film - CdA delibera due aumenti di capitale riservati : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group ha delibera to: di dare esecuzione ad una prima trance di Aumento di capitale riservato alla sottoscrizione da parte di "investitori ...

ERMANNO OLMI - L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI/ Palma d'Oro a Cannes e Leone d'Oro a Venezia : i suoi grandi film : L’albero DEGLI ZOCCOLI , ERMANNO OLMI : Il film Palma d’oro a Cannes e le altre sue pellicole indimenticabili quali La leggenda del santo bevitore, vincitrice del Leone d'Oro a Venezia .(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 08:10:00 GMT)

Mario Brega - indimenticabile caratterista nei film di Leone e Verdone : Un libro dedicato alla vita e alla carriera di Mario Brega : è Ce sto io e poi ce sta De Niro di Ezio Cardarelli, in libreria dal 17 maggio. Una biografia dell'attore intrecciata ai ricordi di Carlo ...

Leone Film - ok CdA a piano buy back : Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group ha deliberato di sottoporre alla prossima assemblea dei soci del 27 aprile 2018 il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di ...

Il prigioniero coreano - bentornato Kim Ki-duk. Il regista Leone d’oro torna con un film politico e allo stesso poetico : bentornato Kim Ki-duk. Il vincitore del Leone d’oro 2012 (Pietà), torna nelle sale italiane a cinque anni da Moebius (2013), con un film estremamente e radicalmente politico come Il prigioniero coreano. Presentato oramai nel lontano settembre 2016 nella sezione collaterale “Cinema in Giardino” al Festival di Venezia l’incredibile opera di Kim pone al centro una visione post-ideologica e concretamente libertaria rispetto alla perdurante e ...