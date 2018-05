I Di Battista padre e figlio e gli avvertimenti a Mattarella | è polemica

Di Battista padre avverte Mattarella : "Se il popolo dovesse assaltare il Quirinale..." : Dopo il caso del post di Alessandro Di Battista nel quale l'esponente grillino chiedeva con toni forti che il Colle non si opponesse...

L'attacco al Quirinale di Di Battista e di suo padre è un caso. Rosato (Pd) : "Toni da dittatore sudamericano" : Il duro attacco di Alessandro Di Battista e di suo padre contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scatenato numerose polemiche.A reagir sono soprattutto gli esponenti del Pd. Il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, parla di toni da "dittatore sudamericano". "Capisco la stizza nel vedere Di Maio nella stanza dei bottoni, ma Di Battista lasci stare il presidente Mattarella", aggiunge.Il capogruppo al Senato, Andrea ...

Alessandro Di Battista - il padre Vittorio augura a Silvio Berlusconi di morire al più presto : lo schifo senza eguali : Chi sono i grillini lo spiega in modo perfetto, plastico, il padre di Alessandro Di Battista , il signor Vittorio . Un tizio ossessionato da Silvio Berlusconi , quello stesso Cavaliere che di fatto ha ...

Marina Berlusconi contro Di Battista : 'Mio padre avrà posto nei libri di storia' Video : Marina #Berlusconi, figlia primogenita dell’ex presidente del consiglio Silvio, non è solita rilasciare dichiarazioni non inerenti i suoi campi di lavoro; ma quando accade, spesso lo fa per prendere le difese del padre in maniera schietta e categorica. Più volte infatti la presidentessa di Fininvest e Mondadori aveva replicato alle parole di noti personaggi mediatici quali, ad esempio, Marco Travaglio e Roberto Saviano. L’ultimo intervento della ...

Marina Berlusconi contro Di Battista : “Mio padre avrà un posto nei libri di storia - lui non credo” : Mentre Silvio Berlusconi sbarca in Friuli per un tour elettorale in vista delle regionali di domenica, la figlia Marina spara alzo zero sull’ex deputato M5s Alessandro Di Battista e sui giudici di Palermo che hanno emesso la sentenza di primo grado sulla trattativa Stato-mafia condannando a 12 anni anche il braccio destro dell’ex Cavaliere Marcello Dell’Utri. “Mio padre si è conquistato un posto nei libri di storia, del ...

