Governo - Salvini : “Convinceremo FI e FdI non con poltrone - ma con progetti”. E va via senza rispondere : “Siamo convinti che sapremo conquistare l’appoggio anche degli amici del centrodestra, non con i posti ma con i progetti”. Così Matteo Salvini, segretario della Lega, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. “Lasciamo al professor Conte l’onore e l’onere di proporre a chi di dovere nomi e ruoli di chi si farà carico di realizzare quello che gli italiani aspettano”, ha poi ...

Governo Lega-M5s - Conte : “domani lista ministri al Colle”/ Di Maio-Salvini : “la squadra la fa il Premier” : Governo Lega-M5s, totoministri del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie chiuse consultazioni alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Salvini-Di Maio, "squadra la fa il premier"(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:12:00 GMT)

Salvini : Conte propone ministri - Governo rappresenti il meglio : Roma, 24 mag. , askanews, 'Lasciamo al professor Conte l'onore e l'onere di proporre a chi di dovere nomi e ruoli di chi si farà carico di realizzare quello che gli italiani aspettano'. Lo ha detto il ...

Governo : Salvini - vogliamo fare infrastrutture - non smontarle : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Ottimo confronto con Giuseppe Conte. Idee, proposte, un mondo diverso rispetto a quello che leggiamo su qualche giornale, si parla del futuro della gente fuori del palazzo. Ci siamo confrontati su come realizzare il programma: si parla di tasse, pensioni, giovani, lavoro, immigrazione, infrastrutture da fare e non da smontare”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier ...

**Governo : Salvini - chi aveva preoccupazioni - si ricrederà** : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Ci piacerà che il governo rappresenti il meglio, settore per settore, e siamo sicuri che quando si passerà dalle parole ai fatti tutti coloro che avevano preoccupazioni le dismetteranno, perchè il nostro obiettivo è far crescere l’Italia”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: Salvini, chi aveva ...

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "Siamo convinti che sapremo conquistare" l'appoggio "anche degli amici del centrodestra, non con i posti ma con i progetti". Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte.

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "Siamo sereni, fiduciosi e ottimisti che nelle prossime ore avremo un Governo che passi dalle parole ai fatti". Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte.

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "A Conte l'onore e l'onere di proporre, a chi di dovere, nomi e ruoli di chi si farà carico realizzare quello che gli italiani si aspettano". Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. "Noi offriremo consigli, proposte, suggerimenti", ha sottolineato.

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "è impressionante l'incoerenza totale di Di Maio e Salvini rispetto alle alleanze e alla scelte dei premier 'eletti dal popolo'. Altro che cambiamento, qui torna la vecchia politica". Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, uscendo da Montecitorio.