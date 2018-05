Ferrari da favola | SP38 esemplare unico

Uomini e Donne - Nicolò Ferrari : "Ho bisogno di staccare da tutti - ho vissuto una favola ricca di emozioni" : Nicolò Ferrari, ex protagonista di riccanza ed ex corteggiatore di Nilufar Addati a Uomini e Donne, ha condiviso un messaggio su Instagram dopo la messa in onda della scelta della tronista napoletana di origini iraniane. Per la cronaca, Nilufar ha terminato il proprio percorso sul trono, scegliendo Giordano Mazzocchi.Nicolò Ferrari, invece, si è lasciato andare alle lacrime, dichiarando anche di essersi sentito preso in giro da Nilufar. ...