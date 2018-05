Ue | ok conti 2017 | Italia ha rispettato regola debito

conti pubblici - Ue dà via libera al bilancio 2017 ma avverte : ‘Quello 2018 inadeguato - giudizio la prossima primavera’ : L’Italia che attende la nascita del nuovo governo scampa la procedura per debito eccessivo sul 2017. Quando la crescita più ampia del previsto ha ridotto la deviazione dei Conti pubblici, che la Commissione europea nel suo “pacchetto di primavera” diffuso mercoledì 23 maggio ha dunque giudicato “ampiamente in linea” con le regole. I riflettori si spostano però sul 2018, anno nel quale Bruxelles si aspettava una correzione ...

Ue : ok debito 2017 - inadeguati conti 2018 : 12.35 Per il 2017, "abbiamo deciso di non aprire una procedura per debito per l'Italia",ha detto il vicepresidente della Commissione Ue,Dombrovskis. Anche per il deficit eccessivo "a questo stadio" non si propongono procedure nè per l'Italia né per il Belgio. Per i due Paesi, Italia e Belgio, l'aggiustamento di bilancio per il 2018 appare al momento"inadeguato"e la Commissione "riesaminerà" la situazione "sulla base dei dati ex post del 2018 ...

Mercato Bici 2017 : continua la crescita delle e-Bike - tiene la bici tradizionale : Confindustria ANCMA comunica oggi i dati totali del Mercato bici (e- bike più tradizionali), in Italia, a 1.688.000 pezzi venduti. Una variazione positiva dell’1% rispetto al 2016. Questo dato, in assenza di numeri di sell out, è un dato di disponibilità interna del Mercato ottenuto dalla somma delle biciclette prodotte e importate meno quelle destinate all’export. Più in dettaglio, il dato di Mercato più eclatante, riguarda le e-Bike con un ...

Migranti - continua il calo degli sbarchi : -78% rispetto al 2017 : Prosegue a maggio il crollo degli sbarchi di Migranti: nei primi 11 giorni del mese ne sono arrivati 481 contro i 7.877 dello stesso periodo del 2017 , -94%, . Più in generale, dall'1 gennaio ad oggi ...

Nel 2017 5 milioni di persone in povertà assoluta : il trend continua ad aggravarsi : L'Istat dipinge un quadro economico a tinte fosche per l'Italia. Nel 2017 è aumentata l'incidenza della povertà assoluta e della diseguaglianza sociale soprattutto al Sud e al momento nel Belpaese ci sono 5 milioni di persone in povertà assoluta distribuiti in 1,1 milioni i famiglie.continua a leggere

La rinascita dell'Interporto. Presentato il bilancio 2017 : i conti sono ok : Un risultato economico utile di 204 mila euro e un aumento del 4% dei ricavi commerciali correnti rispetto all'anno precedente. Il 2017 porta in dote all'Interporto Vespucci una importante novità: un ...

Il settore dei videogiochi in Italia nel 2017 è un giro d'affari di quasi €1 - 5 miliardi in continua crescita : AESVI, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, rende noti oggi i dati sul mercato e sui consumatori di videogiochi in Italia nel 2017. Il settore nel suo complesso registra un giro d'affari di quasi 1,5 miliardi di euro e conferma l'andamento positivo in corso ormai da diversi anni su tutti i suoi segmenti come console (+ 8,6%), accessori (+ 10,5%), software fisico (+7%) e software digitale.Tutti i dettagli nel ...

OVS - conti in accelerazione nel 2017 : OVS ha chiuso il 2017 con vendite nette pari a 1.525,7 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto all'anno scorso. L' EBITDA rettificato pari a 196,5 milioni, in crescita di 9,8 milioni , +5,3% ...

Toscana Life Sciences continua a crescere : nel 2017 risorse sul territorio per oltre 25 milioni : continua la crescita di Toscana Life Sciences che si conferma punto di riferimento per il settore delle scienze della vita e attrattore di risorse e progetti. A confermarlo sono i numeri del bilancio consuntivo 2017 approvato venerdì 13 aprile dal consiglio di amministrazione di TLS. Il trend positivo è il risultato di una ricetta vincente i cui ingredienti sono: la concentrazione e la contaminazione di competenze, la condivisione di piattaforme ...

Bcc di Napoli - conti record nel 2017 : crescita a doppia cifra percentuale : conti record nel 2017 per la Banca di credito cooperativo , Bcc, di Napoli, presieduta da Amedeo Manzo. I dati di bilancio che i soci saranno chiamati ad approvare il prossimo 28 aprile , in prima ...

Psg - nel 2017 conti in rosso : bilancio in perdita per 18 milioni : bilancio Psg 2017 – conti in rosso per il Paris Saint-Germain nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017. Dopo i due esercizi in utile consecutivi, la società parigina ha visto tornare il segno negativo a bilancio. Come emerge dai dati resi pubblici dalla DNCG (la direzione di controllo gestione della Lega professionistica francese), il PSG ha […] L'articolo Psg, nel 2017 conti in rosso: bilancio in perdita per 18 milioni è stato ...

Vino - continua il boom dei ricavi del made in Italy : +6 - 5% nel 2017 - : Il mercato vinicolo italiano cresce ancora. Su l'export, +7,7 per cento, ma aumenta anche il consumo interno. Prospettive ottime anche per il 2018. E, su scala globale, il settore conquista i listini