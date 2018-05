L' Ente protezione animali scrive a Barbara d' Urso e interviene Rita Dalla Chiesa | cos' è

AmbiEnte : la Sicilia con le sue 7 aree marine protette diventa capofila nella protezione del mare : Il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galetti, ha firmato il decreto che istituisce l’AMP di Capo Milazzo e la Sicilia è diventata così la regione con più aree marine protette d’Italia, ben sette, seguita dalla Campania e dalla Sardegna dove ne sono state designate sei. L’AMP sarà gestita dal Consorzio costituito dal Comune e dall’Università di Messina e da marevivo. «Per la prima volta – spiega Fabio Galluzzo, Vice Presidente di marevivo ...

AmbiEnte : Bio-on lancia una nuova linea di ingredienti cosmetici per la protezione solare basati su bioplastica biodegradabile : Bio-on è orgogliosa di presentare una nuova linea di ingredienti cosmetici per la protezione solare basati sulla rivoluzionaria bioplastica, naturale e biodegradabile al 100%. I nuovi prodotti fanno parte della famiglia minerv bio cosmetics, micropolveri in bioplastica presentate nella primavera 2017 e progettate per cosmetici che rispettano l’Ambiente e la salute. La novità di oggi è una serie di SPF (Sun Protection Factor) ...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 - protezione civile riunita in seduta permanEnte : alle 18.30 nuovi aggiornamenti : Per fare un aggiornamento sul monitoraggio e sulle attività in corso per il rientro sulla Terra della Stazione Spaziale cinese Tiangong-1, si terrà, alle ore 18.30, un punto stampa presso la sede del Dipartimento della protezione civile, via Vitorchiano 4. La protezione civile è mobilitata con un tavolo tecnico riunito in seduta permanente da ieri sera. All’incontro saranno presenti il Capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo ...

TERREMOTO OGGI A SIENA/ INGV : sisma M 2.6 - gEnte in strada e contatti con Protezione Civile (30 marzo 2018) : TERREMOTO OGGI, 30 marzo 2018: INGV ultime scosse e notizie. Toscana, sisma di magnitudo 2.9 a SIENA nella notte. Non sono stati registrati danni. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:09:00 GMT)

Caduta stazione spaziale cinese fuori controllo in Italia? Norme Protezione Civile e dove esattamEnte : La Caduta della stazione spaziale cinese Tiangong 1 fuori controllo sulla Terra e in particolare anche in Italia è la notizia diramata dalla Protezione Civile in queste ore. Quali regioni saranno coinvolte dall'impatto? Esistono Norme di "auto-Protezione" che consentono di evitare danni a persone in vista dell'evento che dovrebbe accadere in una finestra per ora non meglio precisata tra il 28 marzo e il 4 aprile? La stazione spaziale cinese ...

Sequestro Norcia - Protezione civile : “Centro polivalEnte rispetta legge e indicazioni Ue”. Sindaco : “Non lascio” : Il Centro polivalente di Norcia, sequestrato dai pm di Spoleto che contestano la violazione della normativa edilizia per la realizzazione del centro “in assenza del necessario permesso a costruire e dell’autorizzazione paesaggistica”, non viola la legge. A sostenerlo è la Protezione civile, che giovedì sera è intervenuta con una nota in cui esprime “piena fiducia nell’operato della Magistratura” – che indaga sul Sindaco di ...

Maltempo Livorno - protezione civile : l’impianto normativo è sufficiEnte : “In riferimento alle notizie apparse oggi a mezzo stampa, in cui si evidenzia la necessità di intervenire con nuove disposizioni di legge per ristorare le famiglie e le imprese danneggiate dall’alluvione di Livorno dello scorso settembre” il Dipartimento della protezione civile spiega in una nota che “è doveroso precisare che in realtà nessuna integrazione normativa risulta necessaria. In base al procedimento stabilito dalla ...