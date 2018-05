Euro Zona | scende la fiducia dei consumatori in maggio

Euro zona - delude il PMI : siamo ai minimi di un anno e mezzo : Arrivano brutte notizie per l'economia dell' Eurozona . Secondo gli ultimi dati pubblicati questa mattina, a maggio l'attività dell'intera area ha toccato i minimi da un anno e mezzo . A "raccontarlo" è l'Indice PMI IHS Markit Composito, che si è posizionato a maggio a 54,1 punti. Si tratta di un dato comunque maggiore della soglia che divide espansione da recessione, ma è in calo dai 55,1 punti di aprile e al di sotto anche delle previsioni del ...

Euro zona - i dati sull'inflazione continuano a deludere : Questo porterebbe a una politica molto prudente della BCE, che è in linea con il nostro scenario di base. Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati macroeconomici della settimana, le letture ...

Euro zona : Pmi manifatturiero scende a 55 - 5 punti a maggio - attese a 56 - 1 punti : Nella lettura preliminare di maggio il Pmi manifatturiero per la zona euro è sceso a 55,5 punti dai 56,2 della passata rilevazione. Gli analisti indicavano un dato pari a 56,1 punti .

Francia : "Se Italia non rispetta impegni - Eurozona a rischio" : I media francesi riportano oggi le parole del ministro dell'Economia della Francia, Bruno Le Maire, sul futuro governo Italiano, quello che ancora deve nascere ma che ha stabilito le proprie linee guida attraverso il contratto firmato da Lega e MoVimento 5 Stelle. Le Maire ha detto:"Se il nuovo governo si assumerà il rischio di non rispettare i propri impegni sul debito, sul deficit, ma anche sul consolidamento delle banche, è tutta la ...