Enac | progetto per produrre biocarburante dalle alghe 

meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 maggio 2018) L’, nell’ambito del Forum Pa 2018, è stato insignito di un importante premio per il“Produzione di biofuel destinato all’aviazione civile tramite l’utilizzo di alghe micro cellulari e messa in opera di un impianto dimostrativo”. Il– si legge in una nota -, coordinato dal Direttore Centrale Regolazione Aerea dell’, Giuseppe Daniele Carrabba, e’ stato avviato dall’per contribuire in maniera proattiva a limitare le conseguenze derivanti dal trasporto aereo sull’ambiente, utilizzando carburanti alternativi rispetto a quelli ricavati da fonti non rinnovabili come il petrolio, che assicurino, nel bilancio totale riguardante il ciclo di produzione e utilizzo finale, dei livelli di emissione di CO2 inferiori, rispondendo a criteri di sostenibilita’ stabiliti a livello ...