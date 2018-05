Perché le hit del popo sono sempre più tristi | l' analisi degli ultimi 30 anni

Fabrizio Cicchitto - la sentenza definitiva su Martina e Di Maio : 'Vi spiego Perché sono due storditi' : Non possiamo esimerci dal fare i conti con le posizioni veramente paradossali espresse in questo periodo post elettorale dallo 'statista Di Maio ' e anche da alcune di quelle emerse nel Pd. Fin dall' ...

Messner spiega il Perché della morte degli alpinisti : "Con il 'whiteout' non c'è colpa" : "Quanto ti trovi nel whiteout, una sorta di nebbia di neve e vento gelido fortissimo, non c'è colpa, perché non si vede più niente. Da quello che ho capito le condizioni erano queste e purtroppo è accaduta una tragedia". A dirlo, a proposito di quanto accaduto sulle Alpi ieri in Svizzera, è l'altoatesino Reinhold Messner."In quelle condizioni - spiega - se metti una mano sul viso, la vedi, ma i piedi no. Basta ...