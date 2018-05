Milano Progetti per attrarre turisti e attività commerciali

Milano . Un mese per presentare i progetti che migliorano i quartieri : Per migliorare la qualità della vita nei quartieri milanesi, articolare ed arricchire le offerte e le opportunità per chi li

Milano : on line bando periferie - c'è tempo un mese per presentare progetti : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Il Comune di Milano lancia 'bando alle periferie 2018', un'iniziativa ideata per migliorare la qualità della vita nei quartieri, articolare ed arricchire le offerte e le opportunità per chi li abita, sostenendo le molte realtà sociali presenti in città. L’avviso pubblico