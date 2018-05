Governo : Fava - in contratto parola mafia solo una volta : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – “Leggiamo nel cosiddetto ‘ contratto di Governo ’ siglato da Lega e 5 Stelle che la parola sicurezza ricorre 17 volte, la parola mafia soltanto una, all’interno di un paragrafetto di sette righe”. A farlo notare è il presidente della commissione regionale Anti mafia dell’Ars Claudio Fava che, “alla vigilia del 23 maggio, che ricorda non solo una strage mafiosa ma la ...

Sicilia : Fava - Crias? Governo evidentemente confuso : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "Deve regnare molta confusione nella giunta regionale sulla vicenda Crias e, in generale, sul delicatissimo settore del credito alle imprese. Ma arrivare, nella stessa giornata del 29 marzo, ad emanare due atti in contraddizione evidente tra di loro ci pare eccessivo p

Rifiuti : Fava (Cento Passi) - inceneritori in Sicilia? Governo chiarisca in Aula : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Se è vero che il nuovo piano dei Rifiuti, annunciato e mai presentato in Aula dal presidente Musumeci, consisterà in due mega inceneritori, sarebbe onorevole che il Governo regionale ne discutesse in Aula invece di far trapelare la notizia a mezzo stampa". Così Claudi