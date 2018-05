Giuseppe Conte e Stamina | il prof fu il legale dei genitori di Sofia Il Pd | «Sostenne

Giuseppe Conte/ Il prescelto di M5s e Lega : "Un italiano senza santi in Paradiso" : Giuseppe Conte, il candidato premier del governo Lega-M5s: ultime notizie, il giurista nella bufera per il curriculum 'taroccato', l'attacco dell'opposizione(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 17:14:00 GMT)

Giuseppe Conte - quando Vittorio Feltri scriveva : 'Il prossimo premier? Sarà un cog*** di prima grandezza' : Di seguito riproponiamo l'editoriale di Vittorio Feltri apparso su Libero dello scorso 5 maggio. Più di due settimane fa, provocatoriamente ma neanche tanto, il direttore profetizzava che chiunque ...

Giuseppe Conte dovrà decidere in che ruolo giocare : Il possibile presidente del consiglio può accettare di essere un semplice esecutore delle scelte dei partiti. O fare lui il capo del governo. Leggi

Giuseppe Conte - oltre il ridicolo : spunta anche l'immaginario istituto di giurisprudenza - dove si studia solo architettura - : Un fuoco di fila, quello che in poche ore ha investito il premier designato Giuseppe Conte . Roba che nemmeno Valeria Fedeli neo-ministro dell'Istruzione con le sue lauree finte... Dopo lo scoop del ...

Giuseppe Conte e il caso Stamina : nel 2013 fu legale della bimba che i genitori volevano curare con i metodi di Vannoni : Giuseppe Conte – indicato da Di Maio e Salvini come possibile capo del governo M5s-Lega – è stato, tra l’altro, il legale della famiglia di Sofia: si era battuto affinché la bambina potesse seguire il protocollo di cura Stamina, metodo che in quei mesi fu bocciato dalla quasi totalità della comunità scientifica, nazionale ed internazionale, e da tutte le autorità sanitarie dello Stato e che ha prodotto anche diversi processi ...

In corso riunione tra Giuseppe Conte - Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Sergio Mattarella si è preso del tempo per decidere se dare l’incarico a Giuseppe Conte, il nome proposto da Matteo

Giuseppe Conte è Liberato : Giuseppe Conte, colui che potrebbe guidare il primissimo governo di forze al 100 per cento populiste, di sé fa trapelare pochissime notizie. Dopo aver tuonato contro gli accademici a Palazzo Chigi, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i dioscuri della Terza Repubblica, hanno indicato al capo dello stato

La stampa estera si interroga su Giuseppe Conte : 'Uno sconosciuto professore di legge senza alcuna esperienza politica' 'Un novizio della politica proposto come primo ministro italiano' è il titolo scelto dal Financial Times , mentre il Guardian ...

Giuseppe Conte e Stamina - il prof fu il legale dei genitori di Sofia. Il Pd : «Sostenne Vannoni? Niente stregoni» : Dopo la condanna della comunità scientifica e del ministero della Sanità, arrivò anche quella della magistratura contro Davide Vannoni, laureato in scienza della comunicazione, arrestato il 26 aprile ...

Giuseppe Conte - su Twitter ecco l’account fake : e il premier in pectore parla come Rovazzi : Di account fake di politici ce ne sono tanti, da Renzo Mattei a Gianni Kuperlo, e tutti offrono agli utenti Twitter parodie divertenti e battute spesso molto rituittate. E ieri, poco dopo l’annuncio ufficiale di Giuseppe Conte come premier in pectore, su Twitter è apparso anche il suo account fake: Contepremier. Un primo tweet in pieno stile Rovazzi (“e adesso andiamo a comandare”) ha svelato subito la parodia, cosa che ...

Attesa ad ore la rinuncia di Giuseppe Conte : Sergio Mattarella non vuole dare il suo benestare per Giuseppe Conte, proposto da Lega e M5s come premier. Dagospia dà conto

Guido Crosetto : 'Giuseppe Conte professore a New York? Smentita troppo veloce per essere casuale' : ' Giuseppe Conte professore alla New York University? La Smentita sul New York Times troppo veloce per essere casuale'. Guido Crosetto di Fratelli d'Italia, ospite di Omnibus , su La7 , commenta il ...

Dai master a Stamina - gli interrogativi su Giuseppe Conte : «Uno dal curriculum misero può avere un solo ruolo nella società: il Presidente», diceva Nello nel film Si può fare. Il curriculum del potenziale Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tutt’altro che misero (12 pagine) ma già discusso. L’avvocato civilista e insegnante di diritto 54enne è da appena 24 ore il premier in pectore del governo 5 Stelle-Lega (sì, un professore per il governo degli anti-professori) eppure già al centro ...

