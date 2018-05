Gf | dopo gli insulti del web | Nina Moric furiosa torna in studio | Altri per questo

Inferno sull'A31 - auto in fiamme dopo lo schianto : 4 morti carbonizzati - anche padre e figlia : Incidente mortale a Vicenza . Quattro persone sono morte carbonizzate nello schianto avvenuto poco dopo le 12.30 sull'autostrada A31 all'altezza del comune di Albettone , in provincia di Vicenza . Tra ...

Giulia De Lellis dopo Andrea Damante : "Voglio una persona che sappia darmi amore" (video) : Nelle ultime due puntate del trono classico di Uomini e Donne, Giulia De Lellis è stata la guest star d'eccezione della scelta di Nilufar Addati e dell'ultimo atto in studio di Sara Affi Fella. L'ex gieffina non ha trattenuto l'emozione e le lacrime per essere tornata alla corte di Maria De Filippi senza il suo storico compagno Andrea Damante che ha conosciuto proprio grazie al programma:prosegui la letturaGiulia De Lellis dopo Andrea Damante: ...

SUICIDA A FRANCAVILLA dopo AVER LANCIATO LA FIGLIA DAL VIADOTTO/ Lo psichiatra - “non c’era niente da fare” : FRANCAVILLA, lancia FIGLIA da cavalcavia A14 e SUICIDA: il giallo del bigliettino con una lista di nomi. Le ultime notizie sulla tragedia del VIADOTTO e sull'inchiesta della Polizia(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:41:00 GMT)

CESARE BOCCI/ "Ecco cosa mi ha detto mia moglie dopo il ballo a Ballando con le Stelle" (La vita in diretta) : CESARE BOCCI è stato intervistato da Marco Liorni dopo il successo a Ballando con le Stelle: impossibile non parlare del ballo romantico con la moglie Daniela Spada (La vita in diretta)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 18:39:00 GMT)

Classifica Giro d’Italia 2018 - sedicesima tappa : Yates mantiene la maglia rosa dopo la cronometro - Pozzovivo rafforza il terzo posto! : La cronometro individuale Trento-Rovereto ha riscritto la Classifica del Giro d’Italia 2018. La sedicesima tappa ha comunque confermato Simon Yates in maglia rosa: il britannico ha perso nei confronti di Tom Dumoulin ma è riuscito a conservare un buon vantaggio nei confronti dell’olandese. Il capitano della Mitchelton-Scott ha superato brillantemente anche questo ostacolo e ora sogna davvero il successo finale. Non ha brillato Chris ...

Schianto in strada col figlioletto - Ilaria muore dopo una settimana di agonia : La 44enne Ilaria Raggi stava accompagnando in auto il figlio a scuola prima di andare al lavoro come faceva sempre da qualche mese dopo aver lasciato i container post terremoto in cui aveva vissuto per oltre un anno per l'inagibilità della sua casa. Per il figlio 12enne solo ferite lievi per lei invece non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Gf - la mamma di Filippo difende il figlio dopo la denuncia per maltrattamento sugli animali : Soltanto ieri pomeriggio abbiamo parlato della denuncia del presidente nazionale di AIDAA, Lorenzo Croce, ai danni di Filippo Contri , concorrente del Gf Nip. Filippo è stato denunciato 'per il reato ...

dopo i reali inglesi Love in Kyo veste anche il piccolo Leo - figlio della coppa Fedez-Ferragni : Il video sta rimbalzando sui profili delle mamme vip di tutto il mondo. E il rating di Loveinkyo sale.

“Lo hanno arrestato dopo le nozze”. Bomba-scandalo sul Royal Wedding. A finire ‘a braccetto’ della polizia è uno della famiglia. Che roba… : Quella di Meghan Markle è una famiglia quantomeno particolare. I rapporti, proprio come quelli di tantissime altre famiglie, sono alquanto logorati e i “personaggi” di questo albero esteso genealogico, sono molteplici. Tanti si sono resi protagonisti nel corso di questi ultimi mesi: in primis il padre della bella Meghan, figura controversa non presente alle nozze della figlia, l’ex marito e ora anche un nipote. Insomma i ...

Ecco perché Crysis 'scioglie' i migliori PC anche 10 anni dopo il lancio - articolo : Sono passati dieci anni da quanto Crysis è stato lanciato su PC. Nel 2007 è riuscito a spingere gli standard di rendering in real-time verso nuove vette, facendo anche nascere il tormentone "ma riesce a far girare Crysis?". Mai un gioco aveva spremuto così tanto l'hardware e le tecnologie, e mai nessuno ci ha più provato da allora. anche combinando un Intel Core i7 8700K di ultima generazione overclockato a 5GHz con una Nvidia Titan XP, infatti, ...

Grande Fratello - quanti soldi ha perso dopo la fuga degli sponsor? Ecco la cifra astronomica : Il Grande Fratello 15 continua a fare il pieno di spettatori, eppure nonostante il successo di ascolti, la fuga degli sponsor conta ben 11 marchi che hanno ritirato i loro prodotti e 5 che si sono ...

Grande Fratello - ecco quanti soldi ha perso Mediaset dopo l'addio degli sponsor Video : Il Grande Fratello 2018 verra' ricordata per un bel po' di polemiche [Video]tra cui quella riguardante la fuga degli sponsor che nel corso di queste settimane hanno scelto di abbandonare la trasmissione. Una decisione a dir poco clamorosa che ha lasciato senza parole i tantissimi spettatori del reality show Mediaset, i quali si sono chiesti il perchè di tale decisione. Fuga degli sponsor dal Grande Fratello 2018: ecco il danno complessivo Gli ...

