Basket | playoff Nba LeBron straripante | fa un nuovo record e stende Boston

Basket A-2 - decise le semifinali playoff Trieste-Treviso e Fortitudo-Casale M. : Sarà Trieste-Treviso, com'era prevedibile, la prima semifinale dei playoff di A-2. I giuliani ottengono la qualificazione con una partita di ritardo rispetto ai veneti, passando in gara-4 al ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento supera Avellino anche in gara-4 e vola in semifinale : La Dolomiti Energia Trentino ha completato il lotto delle semifinaliste dei Playoff di Serie A. Avellino ha dovuto arrendersi anche in gara-4, subendo così una cocente eliminazione. La vittoria di stasera è stata netta, merito di un grande Shavon Shields (17 punti, 11 rimbalzi e 4 assist), ben sorretto da un ottimo Diego Flaccadori (17 punti con 5/8 da 3). La grande gara dei padroni di casa è iniziata sin dalla palla a due, quando i trentini ...

Basket - playoff serie A : Trento è l’ultima semifinalista - Avellino asfaltata in Gara-4 con il punteggio di 84-68 : Trento batte Avellino in Gara-4 dei quarti di finale dei playoff scudetto, accedendo alle semifinali dove si erano già qualificate Milano, Brescia e Venezia E’ Trento l’ultima semifinalista dei playoff scudetto, gli uomini di Buscaglia si impongono con il punteggio di 84-68 contro Avellino in Gara-4 e raggiungono nel penultimo atto della post season le giù qualificate Milano, Brescia e Venezia. Dopo un elevato equilibrio nel promo ...

