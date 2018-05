Alitalia | via libera al decreto legge | più tempo per la cessione

Via libera al decreto Alitalia : Via libera al decreto legge Alitalia , con la proroga dei tempi per il completamento della procedura di cessione della compagnia, da parte della commissione Speciale del Senato . Il provvedimento è ...

Quasi 200 piloti via da Alitalia . E la compagnia non ne trova : Alitalia sta subendo un'emorragia di piloti . Nell'ultimo anno se ne sono andati tra i 150 e i 200 , su un totale oggi di circa 1.400, e l'esodo continua. Marco Veneziani, fondatore dell'Associazione ...

Alitalia / Calenda proroga prestito ponte e vendita. Lufthansa pronta a deviare su Air Dolomiti : ALITALIA , Calenda annuncia provvedimenti del Governo per avere più tempo per la vendita. Lufthansa prima di un'offerta vuole una ristrutturazione della compagnia(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:36:00 GMT)

Alitalia - Commissione Ue avvia indagine su prestito ponte da 900 milioni : ?La Commissione al momento ritiene che il prestito ponte potrebbe costituire un aiuto di Stato e ha avvia to l' indagine per "determinare se il prestito soddisfa le condizioni stabilite dalle linee guida"

Alitalia - al via tavolo su cassa integrazione : Parte oggi la trattativa tra Alitalia e sindacati per la proroga della cassa integrazione guadagni, che scade il 30 aprile prossimo . Sul tavolo c'è la richiesta avanzata dall'azienda del ricorso a ...

United Airlines - cucciolo di bulldog muore nella cappelliera. Alitalia : “Fatto assurdo - di gravità inaudita”. Ecco le regole per far viaggiare i cani in sicurezza : Il piccolo cane Papacito è morto asfissiato dentro una cappelliera di un volo di linea della United Airlines. Una vicenda che ha dell’incredibile, riportata su Facebook da una passeggera che ha assistito alla tragedia come testimone oculare. Il bulldog francese di 10 mesi è salito sull’aereo assieme ai suoi tre padroni: una bimba di 8 anni, il fratellino e la loro mamma. Una volta seduti i tre passeggieri sono stati convinti dopo lunga ...