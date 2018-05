optimaitalia

: #Zingarello è il nuovo singolo di #Ghali in collaborazione con Sick Luke - OptiMagazine : #Zingarello è il nuovo singolo di #Ghali in collaborazione con Sick Luke - Ariannina97 : RT @Radio105: La sua creatività è inarrestabile. Buon compleanno @GhaliFoh ???? #21maggio #Ghali #Zingarello - Radio105 : La sua creatività è inarrestabile. Buon compleanno @GhaliFoh ???? #21maggio #Ghali #Zingarello -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Ildi. Ad annunciarlo è l'artista sui suoi canali social ufficiali, nei quali ha voluto annunciare del suo imminente ritorno in musica con un brano previsto per la rotazione radiofonica dal 25 maggio prossimo. La novità arriva alla vigilia del suo 25° compleanno, che il giovane esponente della trap festeggia il 21 di maggio. Nota anche lacon la quale ha voluto arricchire il brano: si tratta di, nome d'arte di Luca Antonio Barker.Il produttore italo-americano ha già collaborato con alcuni artisti molto importanti della scena rap italiana, a cominciare da Gué Pequeno per continuare con Emis Killa, Tedua e Dark Polo Gang di cui è considerato il quinto membro.arriva a qualche settimana di distanza da Peace&Love, brano scritto a sei mani da, Charlie Charles e Sfera Ebbasta. La musica disuonerà ...