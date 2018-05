Spread oltre quota 170 nel giorno del possibile governo M5s-Lega La Borsa apre con un

Borsa - Spread oltre 170 : Milano -1 - 72% : 9.26 Apertura contrastata per le Borse europee, con Milano maglia nera:il Mib segna un -1,72%, l'All Share cede l'1,49 Salgono invece Parigi (+0,22%) e Londra (+0,4%). Francoforte è chiusa per festività. Lo spread tra Btp e Bund apre sui massimi da ottobre scorso toccati alla chiusura di venerdì:171,7 punti base. Sul fronte dei cambi,euro in calo sul dollaro a 1,1746 su timori dei mercati per l'Italia.Petrolio in rialzo a 71,84 dollari per il ...

Milano è ancora la peggiore - Spread oltre 160. Focus su Mps : La chiusura del contratto di governo tra M5S e Lega pesa su Piazza Affari e mette le ali ai rendimenti dei BTp. Sull'istituto senese il mercato attende chiarimenti sulla strategia del nuovo esecutivo dopo le indicazioni contenute nel documento programmatico...

Btp affondano su timori politica - Spread su Bund 10 anni oltre 150... : Aumenta la pressione sul mercato obbligazionario italiano, con gli investitori intimoriti dalla possibile nascita di un governo frutto di un'alleanza tra Lega e Movimento Cinque Stelle.

Milano la peggiore in Europa. Pesa il contratto M5S-Lega - lo Spread sale oltre i 140 punti : Milano la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la cancellazione di 250 mld di debito alla Bce e la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici da cartolarizzare. Corre Vittoria Assicurazioni dopo opas a 14 euro per delisting...

Btp sotto pressione per ipotesi voto anticipato a luglio. Lo Spread va oltre 130 punti : È l'ipotesi di un voto ravvicinato, già a luglio quando gran parte degli investitori si aspettava più tempo, a mettere sotto pressione i titoli di Stato italiani, il cui spread ha superato i 130 punti ...

La Borsa teme le elezioni a luglio Indici giù - Spread oltre quota 130 A Piazza Affari calano le banche : Mercato azionario in calo, a rispecchiare l'aumento dello spread e il timore di nuove elezioni gia' a luglio visto lo stallo politico. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi risale sopra quota 130 punti Segui su Affaritaliani.it

