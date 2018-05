Serie A : tutti i verdetti dell'ultima giornata : Si è disputata l'ultima giornata della stagione 2017/2018 della massima Serie italiana di calcio. Sono stati emessi gli ultimi verdetti, ovvero l'ultima squadra a retrocedere in Serie B e l'ultima squadra a partecipare alla prossima edizione della Champions League. Champions League Allo Stadio Olimpico di Roma, esaurito in ogni ordine di posti, si sfidavano la quarta e la quinta squadra del campionato per l'ultimo posto a disposizione nella ...

Serie A 2017-18. Classifica finale e tutti i verdetti : Il campionato chiude con un ultimo colpo di scena: l’Inter di Luciano Spalletti rimonta e vince una partita altalenante all’Olimpico 2-3 strappando alla Lazio il posto nei gironi di Champions League. La 38° e ultima giornata di Serie A era cominciata con l’anticipo Juventus-Verona (2-1) coi bianconeri già campioni d’Italia dal turno precedente per la settima volta consecutiva. La squadra di Allegri finisce con 95 punti in ...

Serie A 2017-2018 : tutti i verdetti finali e la classifica. Juventus Campione d’Italia - le qualificate a Champions League ed Europa League - le retrocesse in Serie B : Si è conclusa la Serie A 2017-2018 di calcio e dunque sono stati ufficializzati tutti i verdetti finali. Il titolo è stato vinto dalla Juventus davanti a Napoli e Roma, tutte e tre qualificate alla prossima Champions League insieme all’Inter. In Europa League ci vanno Milan, Lazio e Atalanta. Crotone, Verona e Benevento sono retrocesse in Serie B. Di seguito la classifica finale e tutti i verdetti del ...

Nikola Kalinic - in Serie A tutti segnano più del presunto bomber del Milan : 'Serviva l'attaccante da 15-20 gol', ha detto Rino Gattuso analizzando che cosa non è andato nella stagione del Milan. 'Ci è mancato un bomber da doppia cifra', ha volato più basso il ds rossonero, ...

Serie A - tutti i risultati della 37esima giornata : Dopo i due anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Benevento e Sassuolo contro Genoa e Inter, la 37esima giornata di Serie A è proseguita oggi con cinque partite giocate alla 15. La Lazio di ...

Serie C - quanto mancano le big : nei play off un dato sorprende tutti : quanto rischia di perdere la Serie C con le promozioni in Serie B di squadre importanti e molto seguite come Lecce, Livorno e Padova? Molto, obiettivamente. La Serie C è un campionato in cui ci sono numerose piazze piccole del calcio italiano e negli ultimi anni ha visto crescere le sue medie spettatori sugli spalti proprio grazie a squadre che puntualmente facevano registrare affluenze da capogiro (il Lecce, sempre oltre i 10.000, Livorno e ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Europa League? Ci crediamo tutti» : FIRENZE - La Fiorentina è ancora in lotta per un posto in Europa League. Dieci mesi dopo l'inizio di una stagione che si preannunciava complicata, tra cessioni importanti e tanti nuovi arrivi, la ...

Playoff Serie C - tutti gli accoppiamenti per il prossimo turno : Playoff Serie C, tutti gli accoppiamenti per il prossimo turno – Emozioni e colpi di scena nel primo turno del campionato di Serie C, adesso attesa per il secondo turno. Nel primo match successo da parte della Viterbese che ha avuto la meglio del Pontedera. Successo in rimonta del Cosenza contro la Sicula Leonzio, vantaggio firmato Bollino poi Okereke e Baclet firmano il sorpasso. Tutto facile per Piacenza e Feralpisalò, 5-0 ...