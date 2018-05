Serena Williams indossa le scarpe da ginnastica sotto l' abito di Valentino per la

Serena Williams - dal forfait agli Internazionali al royal wedding di Harry e Meghan : Tenniste e veli da sposa. Come dire quando le campionesse della racchetta vanno a nozze , delle amiche, . Cosí ha fatto Serena Williams che dopo le soste europee, prima a Roma e dopo a Parigi, è ...

Royal Wedding – Gli sportivi invitati al matrimonio dell’anno : ci sono anche Serena Williams e David Beckham [GALLERY] : Serena Williams e David Beckham al matrimonio di Meghan Markle e Harry del Galles, al Royal Wedding anche tanti sportivi Più di 1200 invitati al Royal Wedding che si terrà tra poco alla St. George Chapel del castello di Windsor. Meghan Markle e Harry del Galles, dopo un’attesa estenuante, si sposeranno. Tra gli ospiti dei reali anche tanti sportivi, tra cui spiccano per importanza David Beckham, ex calciatore simbolo durante la sua ...

La confessione di Serena Williams : “non avrei mai pensato di sposare un uomo bianco perché…” : Serena Williams ha rilasciato una particolare confessione in merito alla sua vita amorosa: la tennista americana ha svelato di non aver mai pensato di sposare un uomo bianco Temporaneamente lontana dai campi da gioco, alla ricerca della forma migliore in vista del suo ritorno in campo post maternità, Serena Williams si sta dividendo fra gli allenamenti e il ruolo di moglie/mamma. La tennista americana ha rilasciato una particolare confessione al ...

Serena Williams - niente Internazionali : la tennista va a mangiare a Prati nel suo locale preferito : ...forfait agli Internazionali la tennista statunitense qualche giorno fa è sbarcata nella Capitale e ha subito fatto tappa nel suo ristorante preferito a Prati famoso fra i vip e i personaggi del mondo ...

Roma - una cacio e pepe per Serena : la Williams arriva e premia la cucina romana : Che Serena Williams sarebbe venuta a Roma anche senza giocare agli Internazionali si sapeva. E ora si conosce anche il primo luogo in cui ha messo piede, anzi bocca: un ristorante con tipica cucina ...

Tennis - Serena Williams salta gli Internazionali d'Italia : Roma - Serena Williams non giocherà gli Internazionali d'Italia. Lo ha annunciato sui suoi account social ed è una notizia che dispiace molto ma non sorprende più di tanto. Il rientro alle gare dopo ...

