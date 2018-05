Giusy Ferreri in tour nel 2018 | tutte le date dei concerti da maggio a settembre

I complimenti di Giusy Ferreri per il cavallo di battaglia di Matteo in Grande Amore : “Farai strada” (video) : Il cavallo di battaglia di Matteo in Grande Amore soddisfa ancora le aspettative di Giusy Ferreri, l'unica ad aver creduto in lui e ad averlo voluto al serale contro il parere di tutti i colleghi della commissione interna. L'artista ha voluto che il suo allievo si esibisse con il suo cavallo di battaglia per dimostrare ancora una volta il suo valore. Matteo ha comunque cantato con la convinzione che fosse il suo il prossimo nome a essere ...

Einar Ortiz ad Amici 2018 ascolta i commenti dei docenti : i consigli di Rudy Zerbi - Di Francesco - Paola Turci e Giusy Ferreri (video) : Einar Ortiz ad Amici 2018 è stato sottoposto ad una dura prova nel corso della puntata numero 4 del serale. A puntata chiusa, i docenti del programma registrano alcuni messaggi per lui, mostrati nella casetta blu nelle scorse ore. Giusy Ferreri si dice dispiaciuta di averlo visto in quella "situazione difficile e piena di tensione" ed aggiunge: "Nelle puntate precedenti ho notato che eri riuscito ad abbandonare paure e tensioni, eri più ...

Matteo Cazzato/ Dall'addio ai Black Soul Trio a Giusy Ferreri - arriverà al palco della terza fase? (Amici 201) : Un percorso sofferto e sudato lo ha portato fino al serale di Amici 17, cosa ne sarà adesso di Matteo Cazzato ex frontman dei Black Soul Trio? Ecco i momenti clou del suo percorso(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:22:00 GMT)

Einar Ortiz incontra Giusy Ferreri prima del serale : i commenti della docente - tra pubblico e classifica (video) : Einar Ortiz incontra Giusy Ferreri prima del serale di Amici di Maria De Filippi. Einar è stato il primo cantante ad ottenere la maglia verde e il primo concorrente in assoluto ad accedere alla fase successiva del talent show attraverso una sfida interna. Einar Ortiz incontra Giusy Ferreri in sala prove ed ascolta i commenti delle docente di canto che si congratula con lui per la maglia del serale, le fa molto piacere anche se Einar non era ...

Video di Giusy Ferreri a Sanremo Young con Volevo Te e Partiti Adesso in duetto con Luna Farina : Ospite della puntata finale, Giusy Ferreri a Sanremo Young duetta con Luna Farina in Volevo te e Partiti Adesso. Venerdì 16 marzo si è svolta la finale del teen-talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, alla ricerca del giovane talento della musica italiana. In diretta dal teatro Ariston di Sanremo, i concorrenti si sono cimentati serata dopo serata nelle più belle canzoni di Sanremo, spesso accompagnati da artisti italiani. Ieri sera ...

Sanremo young 2018 - finalissima / Diretta : si esibisce Luna Farina con Giusy Ferreri : Sanremo young, la finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:38:00 GMT)