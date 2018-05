Dermatite atopica | colpito l’8% degli italiani | è record europeo

Dermatite atopica : appello alle istituzioni per inserirla nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) : La Dermatite atopica rappresenta una malattia cutanea pruriginosa, cronica ed infiammatoria, il cui esordio coincide spesso con l’età pediatrica. Conosciuta anche come eczema atopico, questo tipo di Dermatite non fa distinzioni di età, comparendo talvolta già da neonati, bambini e adulti. In Italia sono oltre 35 mila adulti, e 8 mila di questi sono affetti dalla forma più grave. Questa malattia si distingue da altre forme di Dermatite ...

I prodotti cutanei emollienti possono ridurre il rischio di sviluppo di Dermatite atopica : Uno studio pilota, eseguito su neonati, ha valutato l’effetto dell’applicazione di prodotti emollienti per la pelle. I risultati hanno indicato che tali prodotti possono indurre modificazioni della cute che contribuiscono a prevenire la comparsa della dermatite atopica . Alle creme e ad altri prodotti per la pelle a effetto emolliente si attribuisce l’azione di reidratare la pelle stessa, vale a dire di aumentare il suo contenuto di acqua, e di ...

Sanità : Dermatite atopica grave per migliaia di italiani : Prurito, escoriazioni, lesioni e infezioni su collo e décolleté, sul retro delle ginocchia o sui piedi, ma anche in zone difficili da nascondere come il viso, il cuoio capelluto, gli avambracci e le mani. “Sintomi devastanti e persistenti”, vissuti come un ‘marchio’ da migliaia di persone che soffrono di dermatite atopica grave: in Italia circa 8 mila adulti su oltre 35.500 colpiti. La patologia può però affliggere ad ...