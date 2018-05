Clamoroso Milan | assalto ad Immobile | tutti i dettagli!

Calciomercato Milan - Clamoroso scambio di attaccanti con il Monaco? Video : Al termine della stagione potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il reparto offensivo del #Milan. Nikola Kalinic ha deluso moltissimo e, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere ceduto. L'attaccante croato, infatti, non si è integrato negli schemi di Gattuso e non sta sicuramente avendo un buon rendimento. Lo stesso discorso vale per André Silva, centravanti portoghese che è stato comprato la scorsa estate ...

Derby di mercato per Asamoah : Inter in pole - ma il Milan prova un Clamoroso sorpasso : Il Milan si lecca le ferite nel day after della vergognosa gara di ieri contro il Benevento. Una sconfitta che chiude definitivamente ogni idea relativa alla Champions League, ma complica anche la corsa all’Europa League, con diverse squadre che spingono alle spalle dei rossoneri. Il ds Mirabelli però, come è giusto che sia, si sta già muovendo sul mercato, con i fondi che nella prossima estate saranno prossimi allo zero. I calciatori in ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Clamoroso scivolone del Milan col Benevento : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della 34^ giornata. Si giocano oggi Spal Roma, Sassuolo Fiorentina e Milan Benevento(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 22:36:00 GMT)

Milan-Benevento 0-1 - Clamoroso a San Siro : decide Iemmello. Vola la Roma - respiro salvezza Sassuolo : Milan-Benevento 0-1- clamoroso a San Siro. Il Benevento batte il Milan 1-0 con gol di Iemmello. Un passo falso clamoroso da parte dei rossoneri. clamoroso quanto inatteso. Un passo falso che annuncia la fine del sogno Champions da parte di Gattuso e dei suoi uomini. Per il Benevento una vittoria che difficilmente impedirà la retrocessione. […] L'articolo Milan-Benevento 0-1, clamoroso a San Siro: decide Iemmello. Vola la Roma, respiro ...

Milan-Benevento 0-1 LIVE : Clamoroso vantaggio ospite firmato Iemmello [VIDEO] : 1/13 LaPresse ...

Calciomercato Milan - Clamoroso scambio con la Juve? Video : Arrivano clamorose indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan. Stando alle ultime notizie trapelate, infatti, potrebbe essere Mario Mandzukic il prossimo colpo di mercato del club rossonero. A riportarlo è Premium Sport, testata che sta seguendo tutti gli sviluppi di mercato del club rossonero. Il croato ha trentadue anni e ha dimostrato di essere ancora in ottime condizioni fisiche, come dimostra anche la doppietta rifilata ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : Clamoroso a Milano - le lombarde si impongono sulla Plebiscito Padova : Risultato a sorpresa quello arrivato a Milano nell’anticipo della 15ma giornata del campionato femminile di Pallanuoto: le padrone di casa lombarde riescono a spuntarla in un match tiratissimo per 5-4 sulle campionesse d’Italia della Plebiscito Padova. Tre punti fondamentali anche in chiave classifica per Milano che si avvicina alla seconda piazza occupata proprio dalla rivale odierna. KALLY NC Milano-CS Plebiscito PD 5-4 KALLY NC ...

Milan-Inter - Icardi sbaglia un gol Clamoroso - tutti sotto shock [VIDEO] : Milan-Inter, Icardi sbaglia un gol shock, si sta giocando il derby valido per il campionato di Serie A, partita apertissima con la squadra di Spalletti che era passata in vantaggio nel primo tempo con Icardi, rete annullata poi per fuorigioco. Nella ripresa occasione incredibile sempre per l’argentino, l’errore a porta vuota è shock, l’Inter recrimina per il clamoroso errore. Mauro Icardi #wloskarobota #InterMilan [via @TVACM] ...

LIVE Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 all'intervallo - Clamoroso pareggio di Bonucci! Gran gol dell'ex : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Juventus-Milan , match valido per la 30giornata della Serie A 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 - Clamoroso pareggio di Bonucci! Gran gol dell’ex : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Milan, match valido per la 30^ giornata della Serie A 2018 di calcio. All’Allianz Stadium andrà in scena una partita stellare, una Grande classico del calcio italiano, un appuntamento davvero imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionati. L’esito della super sfida, incontro di cartello di questo turno pasquale, risulterà determinante per l’intero campionato: i bianconeri ...

Calciomercato Milan - possibile un Clamoroso ritorno : ecco la situazione Video : Arrivano importanti notizie dalla Spagna per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan. Stando a quanto riportano i media iberici, infatti, al termine della stagione Carlos Bacca potrebbe tornare in rossonero. Il centravanti colombiano ha notevolmente deluso in questa sua stagione al Villareal e il club iberico non avrebbe intenzione di riscattarlo. Bacca, che ha vinto due Europa League con il Siviglia sotto la gestione dell'esperto tecnico ...

Clamoroso Milan - fallisce la società di Yonghong Li : le possibili conseguenze per il club rossonero : Situazione sempre più incerta per quanto riguarda il futuro del Milan, aumentano sempre più i dubbi sulla proprietà rossonera. Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’ il tribunale del popolo di Shenzhen ha ufficialmente dichiarato fallita la “Jie Ande”, la cassaforte di Yonghong Li, presidente del club rossonero. La novità non porterà effetti diretti al Milan ma il problema è rappresentato dai dubbi sulla solidità ...

Clamoroso Milan - rottura Gattuso-Kalinic : le ultime : Milan, rottura Gattuso-Kalinic. Si avvicina il match valido per la giornata del campionato di Serie A contro il Chievo per la squadra rossonera che però nelle ultime ore deve fare i conti con più di qualche problema. Infortunio per il difensore rossonero Romagnoli che non prenderà parte al match per un affaticamento muscolare, nelle ultime ore caso Kalinic. L’attaccante non è stato convocato, nessun problema fisico ma scelta tecnica, si ...