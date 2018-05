Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

"Chiuderemoprogressivamente non in un anno ma nemmeno in 20/30. Ma come si fanno a dire simili superficialità O la chiudi o la risani. Con quali soldi la tieni aperta a tempo?di chi non ha mai gestito nulla in vita sua. Sulla pelle di 20.000 lavoratori". Lo scrive sul suo profilo Twitter il ministro dello Sviluppo economico,,commentando le parole del deputatato dei 5S, Fioramonti,sulla chiusura dell'azienda.(Di lunedì 21 maggio 2018)