MotoGp – Iannone e quel retroscena… notturno | i festini francesi colpa della debacle di

MotoGp - Pagelle GP Francia 2018 : Marc Marquez impeccabile - Petrucci e Rossi ottimi - male Vinales - dietro la lavagna Dovizioso - Zarco e Iannone : Anche il Gran Premio di Francia della MotoGP non ci ha certo fatto annoiare. Errori, cadute, tanti spunti e conferme, come che Marc Marquez ha ribadito di essere l’uomo da battere, ma che non è una impresa semplice per nessuno, tanto che Andrea Dovizioso e Johann Zarco spingono troppo e cadono. male la Yamaha nel suo complesso, con un Valentino Rossi davvero stoico con un podio insperato. Andiamo, quindi, a dare le Pagelle ai protagonisti ...

MotoGp - Iannone svela : “salire sul podio sarebbe bellissimo. Futuro? La mia priorità è restare in Suzuki” : Quarto posto per Andrea Iannone nelle qualifiche del Gp di Le Mans, il pilota della Suzuki non nasconde di sognare l’ennesimo podio della sua stagione Un ottimo quarto posto, un risultato esaltante che permette ad Andrea Iannone di continuare questo suo momento positivo. Il pilota della Suzuki ha chiuso le qualifiche del Gp di Le Mans a 269 millesimi dalla pole position record del francese della Tech3 Johann Zarco, aprendo così la seconda ...

MotoGp – Iannone si propone come compagno di Marquez in Honda : il commento social di Andrea è esilarante [FOTO] : Andrea Iannone si propone sui social come prossimo compagno di squadra di Marc Marquez in Honda Il mercato piloti è uno degli argomenti più chiacchierati nel paddock della MotoGp. Ieri la Ducati ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Andrea Dovizioso, quindi adesso la Honda deve decidere del futuro della moto attualmente guidata da Dani Pedrosa. Il team giapponese infatti sembra aver fatto un’offerta al forlivese della Ducati, ma ...

Francia MotoGp - pole Zarco! Poi Marquez e Petrucci. Iannone 4° - Dovi 5° - Rossi 9° : Il francese Johann Zarco partirà dalla pole position nel GP di Francia, a Le Mans. Con 1'31"185 il pilota della Yamaha ha preceduto di 108 millesimi lo spagnolo Marc Marquez su Honda. Ottimo terzo ...

MotoGp - Iannone spiazza tutti a Le Mans : segnali per un futuro… in rosso? [FOTO] : Andrea Iannone a Le Mans con un nuovo casco rosso fiammante, il pilota della Suzuki porta in testa una novità non indifferente Andrea Iannone affronterà domani il quinto appuntamento del mondiale di MotoGp. Il pilota della Suzuki esordirà con un nuovo casco sul circuito Bugatti di Le Mans, dopo l’ottimo terzo posto ottenuto appena due settimane fa a Jerez. Un elmetto tutto rosso quello del motociclista di Vasto, dedicato al film Marvel ...

MotoGp – Il futuro di Iannone lontano dalla Suzuki? Brivio non si sbilancia : “la situazione è incerta” : Davide Brivio e il futuro di Andrea Iannone: il team Suzuki non esclude un ‘addio’ col campione di Vasto Il mercato piloti è l’argomento più chiacchierato nelle ultime gare di MotoGp. Dopo un inizio di stagione che ha visto Rossi, Vinales e Marquez rinnovare i propri contratti con le rispettive squadre, adesso l’attenzione sembra tutta sulla Ducati, ma anche Suzuki è in movimento e le sue mosse potrebbero influire anche ...

MotoGp Fancia - Iannone : «Tra qualche giorno farò chiarezza sul mio futuro» : LE MANS - Nonostante l'annuncio in giornata del rinnovo del compagno di team Alex Rins, Andrea Iannone non ha certo perso la propria fiducia dopo i due podi consecutivi: ' Il feeling e i risultati ...

MotoGp Fancia - Iannone : «Abbiamo buone possibilità di essere vicini ai migliori» : LE MANS - Andrea Iannone non ha certo perso la propria fiducia dopo i due podi consecutivi, nonostante l'annuncio in giornata del rinnovo del compagno di team Alex Rins: ' Il feeling e i risultati ...

MotoGp – Iannone fiducioso per la gara di Le Mans e per il suo futuro : “presto saprete dove correrò l’anno prossimo” : Andrea Iannone commenta il suo terzo posto a Jerez e pensa alla gara di Le Mans, le parole del pilota italiano nella conferenza prima del quinto appuntamento con il Motomondiale Sul circuito Bugatti di Le Mans domenica 22 maggio si correrà il quinto appuntamento con il Motomondiale. Dopo due vittorie consecutive di Marc Marquez (sul circuito delle Americhe ed a Jerez) come andrà a finire in Francia? La pista si preannuncia favorevole alle ...

MotoGp – Iannone sostituto di Dovizioso in Ducati? Il pilota della Suzuki fa chiarezza : “adesso sono solo chiacchiere” : Andrea Iannone si è soffermato sulle voci che vorrebbero un suo ritorno in Ducati, etichettandole come semplici chiacchiere La trattativa per il rinnovo di Andrea Dovizioso continua senza sosta, ma in casa Ducati la situazione comincia a farsi davvero pesante. Le discussioni sembrano essersi arenate dopo i due rifiuti del pilota italiano alle ultime offerte del team di Borgo Panigale, che ha deciso di fissare una dead line per il prossimo Gp del ...

MotoGp - GP Francia 2018 : la riscossa di Andrea Iannone. Due podi consecutivi - ma futuro incerto. Verso un clamoroso ritorno alla Ducati? : Il mercato della MotoGP è in pieno fermento per la stagione 2019. Tante caselle sono già state assegnate: la Yamaha ha già confermato sia Valentino Rossi che Maverick Viñales ben prima dell’inizio del Mondiale, la Honda ha fatto lo stesso con Marc Marquez, Johann Zarco ha invece comunicato poche settimane fa il suo passaggio alla KTM. Altre tessere, però, devono ancora trovare il loro posto in un mosaico sempre più complicato da ...

MotoGp Suzuki - Iannone : «La mia priorità è restare» : Tra i nomi spicca quello di Andrea Iannone, soprattutto alla luce delle ultime buone prestazioni, anche se l'abruzzese, durante una manifestazione, ai microfoni di Sky Sport ha precisato ' La mia ...

MotoGp - Danilo Petrucci : ” Vorrei correre nel team ufficiale della Ducati ma Crutchlow e Iannone si sono proposti…” : Tiene banco la questione “contratto” in Ducati: l’accordo tra Andrea Dovizioso e la scuderia di Borgo Panigale è ancora distante. I nomi dei papabili non mancano e, tra questi, c’è anche l’altro centauro italiano Danilo Petrucci, attualmente in sella alla Rossa del team Pramac. “La mia prima opzione è restare in Ducati. Mi piacerebbe prendere il posto nel team ufficiale, ma è difficile. Da quanto so, ci sono ...

MotoGp Ducati - Domenicali : «Stiamo pensando a Iannone e Crutchlow» : La Rossa di Borgo Panigale rischia, per motivi diversi, di perdere entrambi i piloti al termine di questa stagione, ma in un'intervista a Sky Sport l'amministratore delegato Claudio Domenicali non ...