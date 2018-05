Juventus | fenomeno Szczesny | che parata nella festa scudetto!

Blastingnews

(Di domenica 20 maggio 2018) Per la Juve da oggi scattano le vacanze. I bianconeri dopo aver chiuso il campionato festeggiando il settimo scudetto di fila potranno riposarsi un po'. Anche se molti giocatori dellasaranno impegnati con le rispetti nazionali ai mondiali che prenderanno il via il prossimo 14 giugno. Dunque per Massimiliano Allegri e molti dei suoi ragazzi potranno godersi le ferie e la preparazione riprenderà solo nel mese di luglio. Ieri per i Campioni d'Italia è stata sicuramente una giornata indimenticabilequale hanno potuto festeggiare nel migliore dei modi il tricolore. Ladei bianconeri è stata incredibile e per le vie di Torino la squadra ha trovato un numero impressionante di tifosi che hanno voluto acclamare i loro beniamini. Il pullman della Juve è stato scortato da migliaia di sostenitori che hanno ringraziato i giocatori e tutto lo staff tecnico per un'altra stagione ...