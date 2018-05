Governo | sondaggio Demos sui favorevoli al governo Lega-M5s | lo vuole il 60% degli

Sondaggio Youtrend : gli italiani vogliono un Governo M5s-Lega o il voto subito. Il messaggio a Sergio Mattarella : Cresce in modo esponenziale la Lega , resta pressoché stabile il M5s, mentre calano Forza Italia, Pd e Leu . Ad un mese dalle elezioni politiche torna la supermedia dei sondaggi elettorali presentata ...

Renzi - sondaggio in piazza a Firenze : «Vi piace il Governo con M5S?». E (quasi) tutti rispondono no : «Vi piacerebbe un governo del Pd con i Cinquestelle?». Renzi si è rivolto così ai passanti, simpatizzanti del Pd, davanti a Palazzo Vecchio in una sorta di sondaggio dal...

Governo PD-M5S : SONDAGGIO RENZI - “TU LO FARESTI?”/ Martina ‘loda’ Di Maio : “si decide insieme” - dem spaccati : Accordo M5S PD, GOVERNO: Martina incontra Fico e apre a Di Maio, i Dem si spaccano: elettori 5Stelle in rivolta contro l'intesa, "traditori vi veniamo a prendere". RENZI resta scettico(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 14:10:00 GMT)

Il ritorno di Renzi : sondaggio in piazza a Firenze contro il Governo con M5S : 'Vi piacerebbe un governo del Pd con i Cinquestelle?'. Renzi si è rivolto così ai passanti, simpatizzanti del Pd, davanti a Palazzo Vecchio in una sorta di sondaggio dal vivo. L'ex premier, adesso ...

Renzi - sondaggio in piazza a Firenze : 'Vi piace il Governo con M5S?'. E - quasi - tutti rispondono no : 'Vi piacerebbe un governo del Pd con i Cinquestelle?'. Renzi si è rivolto così ai passanti, simpatizzanti del Pd, davanti a Palazzo Vecchio in una sorta di sondaggio dal vivo. L'ex premier, adesso ...

Sondaggio Ixé per HuffPost : il Governo giallo-verde non convince gli elettori di Lega e M5S : Alla luce dei risultati elettorali dello scorso 4 marzo, gli italiani investono i due principali 'vincitori' della responsabilità di governare il Paese: quasi la metà (47%) indica il M5S ed il 40% la Lega. Tuttavia una maggioranza che vede queste due forze in coalizione, con l'eventuale apporto di altri partiti a supporto, non appare così popolare ed è auspicata solo dal 23% degli elettori.Inoltre, tra quanti hanno ...

Governo - sondaggio Ixè : lo stallo demolisce la sinistra - crolla il Pd : C'è una cosa peggio che non trovare un accordo per la formazione del Governo: tirarsene completamente fuori, come ha fatto il Partito democratico nei giorni scorsi, e condannarsi così all'irrilevanza. ...

Sondaggio Piepoli - effetto Siria sul Governo : C'è bisogno quindi di un governo stabile e pronto a prendere eventuali decisioni anche in politica estera'.

Luigi Di Maio e Casaleggio a Ivrea - il sondaggio anonimo : con chi vogliono andare al Governo i grillini : Tutti alla corte di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio . A Ivrea , alla 'Leopolda grillina', è andato in scena il primo grande rito di passaggio del Movimento 5 Stelle , da forza antagonista a ...

Governo m5s lega sondaggio : Con l’avvio delle consultazioni al Quirinale, la ricerca di una soluzione per la nascita di un nuovo governo è nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha analizzato gli orientamenti degli elettorati dei due partiti usciti vincitori dalle urne e che si contendono oggi Palazzo Chigi: i 5 Stelle e la lega. La soluzione preferita dal 46% di chi ha votato ...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio : 'Quale Governo vogliono gli italiani' : M5s-Lega , governo del presidente o Pd-5stelle? Quale governo preferiscono gli italiani?. La presidente di Euromedia Research Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7 , ...

Governo : M5S-Lega o istituzionale - testa a testa in sondaggio ‘Porta a Porta’ : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Consensi più o meno invariati rispetto al 4 marzo e un testa a testa nelle preferenze degli italiani tra un Governo Lega-M5S e un Governo istituzionale. E’ quanto emerge da un sondaggio, commissionato da Porta a Porta, a Alessandra Ghisleri e Nicola Piepoli. La prima domanda agli elettori è chi voterebbero ora dopo il risultato del 4 marzo e sia per Euromedia di Ghisleri che per l’Istituto Piepoli ci ...

Sondaggio Pagnoncelli : 6 elettori leghisti su 10 favorevoli a un Governo coi grillini : C'è un dato che colpisce tra tutti nel Sondaggio Pagnoncelli illustrato sul Corriere della Sera : E' quello relativo agli elettori della Lega che si dicono favorevoli a un governo col Movimento 5 ...