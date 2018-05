Baseball | Serie A1 2018 | l’Unipolsai Bologna concede il bis in trasferta

Baseball - Serie A1 2018 : il Rimini cambia tutto con 5 punti all’8° inning : Un Rimini che vince in rimonta allo Steno Borghese: 7-6 al termine di una partita pazzesca e senza logica, ma ricca di spunti interessanti. I romagnoli hanno prodotto 18 valide complessive, meritando con queste la vittoria, anche se nelle prime sei riprese di gioco hanno di fatto segnato solo un punto contro il partente canadese del Nettuno Academy, Richmond. La differenza tra le due squadre senza dubbio è stata la qualità dei rilievi. Malissimo ...

Baseball - Serie A1 2018 : San Marino riprende a marciare : Quattro sconfitte consecutive pesavano parecchio sul morale della T&A San Marino, tre di queste arrivate senza punti. Ecco che l’arrivo sul Titano del Nettuno City serviva alla truppa di Mario Chiarini per riprendere confidenza con quella vittoria che mancava proprio dal week-end interno con l’altra nettunese. Detto e fatto, doppietta servita per San Marino (1-0, 5-1), ma tutt’altro che semplice e arrivata grazie a una ...

Baseball - Serie A1 2018 : Unipolsai - al tie-break vinco io! : Terza vittoria al tie-break, nelle ultime tre partite, per l’Unipolsai. Dopo le due dello scorso week end col San Marino, questa volta è toccato al Parma soccombere – 5 a 4 – ai supplementari contro la Fortitudo, dopo esser riuscita a rimontare dal 4 a 0 del terzo al 4 a 4 confezionato fra sesto, settimo e ottavo inning. Al 10° – dopo un errore del lanciatore Lugo che ha messo i padroni di casa bolognesi nella situazione ...

Baseball - Serie A1 2018 : il “derby della via Emilia” e la “Tirreno-Adriatico” : E’ un fine settimana che potrebbe stravolgere gli equilibri e, con una Serie di sfide incrociate, cominciare a delineare meglio le reali prospettive delle squadre di A1. Fitto e di particolare interesse il programma della quinta giornata di andata della Serie A1 con quattro delle prime cinque formazioni in classifica che si affronteranno certamente senza esclusione di colpi. C’è innanzitutto il derby emiliano tra UnipolSai Bologna e ...

Baseball : il Sanremo vince in casa contro Torino e si conferma al primo posto della Serie C - Foto - : Il Sanremo Baseball, guidato da Paternò e Angeloni, si riconferma al vertice del proprio girone di Serie C. La squadra, rinnovata da quest'anno con l'inserimento di atleti provenienti dalla Under 15, ...

Baseball - Serie A1 2018 : Rimini perde l’imbattibilità : Riscatto Rimini, certo, perché la sconfitta nella pomeridiana contro il Padule è stata mal digerita dai Pirati che hanno perso l’imbattibilità e perché Paolo Ceccaroli ha rispolverato Alex Bassani, piuttosto amareggiato sette giorni prima quando si è visto dal dug-out entrambe le partite contro Padova. Il jolly ex Novara ha messo sul monte tutta la sua voglia di giocare, concedendo due singoli innocui nelle prime due riprese per poi ...

Baseball - Serie A1 2018 : quarta vittoria consecutiva per il Parma Clima : Sweep anche ai danni del Tommasin Padova per il Parma Clima. La squadra ducale si impone per 10 a 0 alla settima ripresa, grazie soprattutto ai contributi del partente Garcia sul monte e del capitano Zileri e Desimoni in attacco. Ulfirido Garcia, titubante nelle sue prime uscite in pinstripes, ha inanellato la sua seconda prestazione di alto livello sul campo casalingo, dominando per 5 riprese con ben 13 eliminazioni al piatto e concedendo solo ...

Baseball - Serie A1 2018 : tie-break bis per l’Unipolsai Bologna : Di nuovo la T&A alza bandiera bianca al tie-break, di fronte all’Unipolsai. Questa volta è 6 a 5, ancora al 10°, ma sempre per Bologna. Il San Marino ritrova la via del punto, dopo 31 inning, addirittura ne segna 3 nell’inning di apertura. Uno sul 4 a 4 nella metà alta del primo supplementare, ma non le basta. Sopra di uno una volata di Marval pareggia il conto, e una valida di Vaglio dà ai bolognesi quell’ “in ...

Baseball - Serie A1 2018 : il big match è tra San Marino e Bologna : Bologna sulla strada del San Marino, e viceversa. Per entrambe lo scorso fine settimana è stato quello delle prime sconfitte stagionali: l’Unipolsai ha ceduto il passo al Città di Nettuno in gara1 (2-5) per poi rifarsi in gara2 (10-4), mentre la T&A è stata battuta da Parma in entrambe le partite: la prima in terra ducale (0-4) e la seconda a Serravalle (0-3). Così adesso, con un Rimini unico ancora a mille e intanto impegnato contro ...

Baseball - Serie A1 2018 : il Nettuno City giocherà solo al sabato : Le Società di Serie A1 Baseball al completo si sono riunite in videoconferenza nel tardo pomeriggio di lunedì 7 maggio con il Presidente Federale Andrea Marcon per cercare insieme una soluzione che potesse garantire il prosieguo della stagione per il Nettuno City, stanti le problematiche di cassa segnalate nel corso dell’ultima settimana, che, come dichiarato dal sodalizio laziale, potrebbero essere solo temporanee, ma necessitavano di un ...

Baseball : in Serie C bella vittoria esterna sul Mondovì per il Sanremo - la vetta si avvicina : Il Sanremo Baseball , la Serie C di Paternò e Angeloni, ha espugnato il campo di Mondovì chiudendo l'incontro al settimo inning con un secco 17-4 e riportandosi ai vertici della classifica del girone. ...

Baseball - Serie A1 2018 : l’Unipolsai pareggia il conto con il Nettuno Academy : Riscatto dell’Unipolsai, che impatta la Serie battendo nettamente il Nettuno-Academy per 10 a 4 nella seconda delle due partite disputate allo stadio Steno Borghese. Gara diversa da quella del pomeriggio, con gli attacchi questa volta a farla da protagonisti, e con la squadra bolognese che ha iniziato sin dalle prime riprese a picchiare duro, producendo tre segnature nei primi tre inning, frutto del doppio di Osman Marval e dei fuoricampo ...

Baseball - Serie A1 2018 : solo Rimini a punteggio pieno : Rimini unica imbattuta… per un pelo. Quattro valide (Freddy Noguera, Batista e due di Romero), con Ruiz a lanciare (completa da 14 strikeout) sono bastate per vincere 1 a 0 a Padova e restare la sola a mille, sfruttando il “pari” fra Nettuno Academy e Unipolsai e la doppietta del Parmaclima sulla T&A). Alla Tommasin non basta un ottimo Pino (otto riprese di grande spessore e 107 lanci), rilevato poi da Tebaldi per gli ...

Baseball - Serie A1 2018 : Pirati Rimini all’ultimo respiro : Al festival delle occasioni mancate, garauno tra Rimini e Padova viene decisa da un walk-off single (ma molto vicino al muro) di Ustariz all’ultimo inning. La sfida la comandano per cinque riprese Habeck e Duran, poi la passa ai rilievi che escono più o meno bene da situazioni intricate. Ma andiamo per ordine. Padova inizia con due valide di fila e una gran giocata in terza salva Duran che infila poi otto eliminazioni consecutive. Rimini ...