Al Khelaifi | Psg? Peccato per Champions

Buffon al Psg? Al Khelaifi : "Portiere che tutti vorrebbero" : Il presidente del club francese conferma l'interesse per il numero bianconero, ma sottolinea: "Areola sarà il titolare anche nella prossima stagione"

Buffon al Psg? Il patron Al-Khelaifi dà importanti indicazioni : Nella giornata di ieri ultima partita con la maglia della Juventus per il portiere Buffon, adesso l’estremo difensore potrebbe ripartire dal Psg. Nasser Al-Khelaifi ai microfoni de L’Equipé ha rivelato le proprie intenzioni in merito al possibile colpaccio: “In questo momento, Areola è il nostro numero uno. Buffon? Si tratta di un portiere fantastico, è un giocatore molto carismatico e un gran signore. Immagino che tanti club stiano ...

Buffon-Psg - un colpo di scena dietro l’altro : il patron Al-Khelaifi esce allo scoperto : Al-Khelaifi è stato interpellato in merito alla possibilità che Gigi Buffon vesta la maglia del Psg nella prossima stagione dopo l’addio alla Juventus Buffon-Psg, una suggestione che sta mandando in tilt tifosi ed addetti ai lavori nelle ultime ore. Il portiere ha dato l’addio ieri alla Juventus e dopo non essere riuscito a conquistare la Champions League in bianconero, potrebbe tentare un ultimo assalto con un’altra ...

Psg - Nasser Al-Khelaifi : "Neymar resta qui al 2000%" : Lo sceicco del Psg Nasser Al-Khelaifi è sceso in campo in prima persona per togliere dal mercato il suo gioiello Neymar. Il 26enne brasiliano, infatti, è dato in partenza con destinazione Madrid, dove ...

Psg - Al Khelaifi blinda Neymar : "Rimane a Parigi al 2000%" : Stop a voci di corridoio, titoli da prima pagina, insinuazioni di mercato. Parla Nasser Al Khelaifi, il presidente del Paris Saint Germain. L'argomento è sempre quello: Neymar, la stella più ...

Psg - Al Khelaifi : “Neymar resterà al 2000%” : Il Real Madrid si metta l’animo in pace: “Neymar resterà al 2000% al Psg”. A fare chiarezza sul futuro dell’asso brasiliano della squadra francese è il suo presidente Nasser Al Khelaifi, secondo quanto riportato da ‘Marca’. Interpellato sulle continue voci intorno all’ex Barca, il manager qatariota ha risposto: “I media spagnoli parlano e parlano da ottobre su questo argomento, scrivono che lui non ...

Al Khelaifi : 'Neymar resterà al 2000% al Psg' : ROMA - Il Real Madrid si metta l'animo in pace: 'Neymar resterà al 2000% al Psg' . A fare chiarezza sul futuro dell'asso brasiliano della squadra francese è il suo presidente Nasser Al Khelaifi , ...

Psg : Al-Khelaifi - pieno sostegno a Emery : ANSA, - ROMA, 1 APR - La conquista ieri sera della Coppa di Lega francese non ha salvato il posto a Unai Emery sulla panchina del Paris Saint Germain, ma la netta vittoria sul Monaco allo Stade de ...

Psg - Al-Khelaifi difende il tecnico Emery : 'Ha il pieno sostegno' : La conquista ieri sera della Coppa di Lega francese non ha salvato il posto a Unai Emery sulla panchina del Paris Saint Germain, ma la netta vittoria sul Monaco allo Stade de France ha dato al tecnico ...