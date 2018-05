MotoGP | Dovizioso | La Ducati c' è | lotteremo perché la gara è lunga

MotoGP – Dovizioso tirchio ma fiducioso a Le Mans : “ho avuto il braccino - ma siamo messi bene” : Andrea Dovizioso positivo e fiducioso in ottica gara dopo le qualifiche del Gp di Francia e il suo quinto posto Johann Zarco alza le braccia al cielo e impenna per la gioia di una pole position speciale. Il francese della Tech3 è il poleman del Gp di Francia: sul circuito di Le Mans il francese è stato il più veloce nelle qualifiche di questo pomeriggio davanti al suo pubblico. Si deve accontentare del secondo posto il campione del mondo in ...

MotoGP Francia - Dovizioso : "Messi bene per la gara" : Il ducatista dopo il 5° posto in qualifica: "Ho avuto il braccino corto, ma la seconda fila va bene"

MotoGP - Marquez snobba Zarco e si concentra su… Dovizioso : “sarà lui il pilota più pericoloso” : Marc Marquez ha chiuso al secondo posto le qualifiche del Gp di Le Mans, sottolineando però di temere più Dovizioso di Zarco Quarta pole position per Johann Zarco, ma quella di Le Mans è certamente la più bella di tutte essendo arrivata davanti al proprio pubblico. AFP/LaPresse Il francese della Tech 3 beffa Marc Marquez proprio nel finale, costringendolo ad accontentarsi del secondo posto dopo aver tentato il tutto per tutto nell’ultimo ...

LIVE MotoGP - GP Francia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Valentino Rossi e Dovizioso ci provano per la pole-position! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Scatta la lotta per la conquista della pole position e per definire la griglia di partenza in vista della gara di domani: i piloti sono molto vicini tra loro, si preannuncia una bella battaglia tra diversi contendenti. Andrea Dovizioso vuole regalarsi un risultato di prestigio dopo il rinnovo firmato con Ducati, Marc Marquez cerca ...

MotoGP - Dovizioso alla Ducati per altri due anni : ''E ora vinciamo il Mondiale'' : LE MANS , Francia, - 'Contento. Orgoglioso. Vengo da una stagione strepitosa ma voglio - vogliamo - dare di più: il matrimonio continua, abbiamo 3 stagioni davanti e ora tutto dipende da noi'. Andrea ...

MotoGP – Rinnovo Dovizioso-Ducati - il punto di Paolo Ciabatti : “non voglio prendermi meriti che non ho - la soddisfazione è grande” : Paolo Ciabatti e il Rinnovo di Andrea Dovizioso: le bellissime parole del ds del team di Borgo Panigale Finalmente l’annuncio ufficiale che tutti aspettavano: Andrea Dovizioso sarà un pilota Ducati fino al 2020. Il forlivese diventerà dunque il pilota più longevo della storia del team di Borgo Panigale dopo una trattativa travagliata e complicata, dove non è mancata un po’ di tensione. AFP PHOTO / KARIM JAAFAR Felicissimo e ...

MotoGP – Retroscena e ammissioni - Dovizioso racconta il suo rinnovo : “ho pensato di andare via” : Andrea Dovizioso è intervenuto in conferenza stampa per ufficializzare il rinnovo con la Ducati, svelando come non siano mancati i momenti in cui ha pensato di andare via Telenovela finita, Andrea Dovizioso e la Ducati hanno ufficializzato il rinnovo del contratto, prolungato per altre due stagioni fino al 2020. Un accordo che lancia il driver italiano nella storia del team di Borgo Panigale, dal momento che rafforzerà la sua leadership di ...

MotoGP Libere1 Le Mans - Marquez davanti - ma Dovizioso è 2° e vicinissimo : C'è Marc Marquez davanti alla fine della prima sessione di Libere del GP di Francia: il leader del mondiale in sella alla sua Honda ha staccato il miglior tempo in 1'32"476, precedendo di soli 25 ...

MotoGP Francia 2018 - Dovizioso domina le libere 2. Risultati e tempi : Fresco di rinnovo con la Ducati, il pilota forlivese gira più veloce di tutti. Secondo il campione spagnolo Marc Marquez, terzo Valentino Rossi

MotoGP - Francia Dovizioso sfreccia nelle libere - Rossi è terzo : LE MANS - In attesa di raccontare la sua lunga storia d'amore con Ducati e il fresco rinnovo del contratto con l'azienda di Borgo Panigale , 'Sono stracontento, l'anno scorso stagione strepitosa ma ...

MotoGP - GP Francia 2018 : analisi prove libere. Bene Andrea Dovizioso e le Yamaha - ma Marquez spaventa : I primi novanta minuti di prove libere del Gran Premio di Francia della MotoGP hanno regalato diversi spunti interessanti. Dalla sorpresa di una Ducati migliore moto di questo venerdì, alla risalita della Yamaha, alla ennesima conferma di Marc Marquez. Tra temperature basse, specialmente al mattino, e numerose scivolate, andiamo ad analizzare nello specifico le prime due sessioni di prove libere disputate a Le Mans. Andrea Dovizioso non solo ha ...

MotoGP - Dovizioso commenta il tanto atteso rinnovo : “ecco perché abbiamo deciso di continuare insieme” : Andrea Dovizioso ha analizzato la seconda sessione di prove libere, soffermandosi poi anche sulla questione rinnovo Dopo la sessione di questa mattina a Le Mans, i piloti della MotoGp sono tornati in pista per le seconde prove libere del Gp di Francia. Se al mattino il più veloce è stato un ottimo Marc Marquez, che ha beffato sul finale Andrea Dovizioso (QUI l’articolo dei tempi delle FP1), nel pomeriggio è stato il ducatista ad avere la ...

MotoGP - GP Francia 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Andrea Dovizioso davanti a tutti - Valentino Rossi terzo! : Il rinnovo di contratto con Ducati (biennale fino al 2020) fa benissimo al morale di Andrea Dovizioso che si scatena nelle prove libere 2 del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha stampato il miglior tempo al termine di una sessione condotta da assoluto protagonista: 1:31.936, nuovo record del circuito di Le Mans, montando la media all’anteriore e la soft al posteriore. Il vicecampione del mondo è sembrato ...

MotoGP - Dovizioso ha rinnovato con la Ducati : il matrimonio continua - con un chiodo fisso : Il matrimonio continua, con un chiodo fisso in testa: il titolo iridato. Ducati, Dovizioso ha rinnovato Andrea Dovizioso correrà per la Ducati almeno fino a quando avrà 34 anni: ha rinnovato il...