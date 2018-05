Il Movimento 5 Stelle approva il Contratto per il Governo del Cambiamento : "94% di sì" : "Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno detto sì al Contratto per il Governo del Cambiamento". Lo ha annunciato il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di...

Contratto di governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : il programma finale del patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle. Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Il capitolo Sud è spuntato all’ultimo giro di giostra e dentro c’è scritto che non ci sono misure speciali per il Sud. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il ...

Governo - nuovo vertice Lega-M5S : premier verso Movimento 5 Stelle Diretta : Comincia un'altra giornata decisiva per la trattativa tra Lega e 5Stelle. Dopo il lungo vertice di ieri notte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono tornati a incontrarsi alla Camera. Sul tavolo, oltre ...

Contratto di governo fatto - il premier al Movimento 5 Stelle : Al “Contratto” di governo Lega-M5s manca solo la firma dei leader. Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono impegnati ora a mettere a punto la squadra e soprattutto a individuare il premier che sarà un CinqueStelle. Entrambi fanno sapere di esser disposti al “passo di lato” per consentire la nascita dell’esecutivo per il quale il programma, nella forma del Contratto tra le due forze, è quasi definitivo. L’Italia ...

Governo - nuovo vertice Lega-M5S : premier verso Movimento 5 Stelle : In cambio, il capo pentastellato offre alla Lega la vicepresidenza del Consiglio , Giancarlo Giorgetti, e ministeri molto pesanti come Difesa, Interni, Giustizia, Economia, forse perfino lo Sviluppo ...

Governo - cosa c’è nella bozza di contratto tra Movimento 5 stelle e Lega : (Immagine: pixabay/CC) Ecco l’accordo semi-definitivo che Movimento 5 stelle e Lega hanno siglato (qui il documento). Restano ancora alcuni punti da vagliare mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto intendere di avere perso la pazienza. Il Colle non accetterà accordi a metà e vuole certezze. Questi i punti salienti. Comitato di conciliazione Nel caso non ci sia accordo tra le parti contraenti, verrà convocato il ...

Governo - il Movimento 5 stelle verso Palazzo Chigi : si tratta a oltranza : Si tratta "a oltranza" tra Lega e Movimento 5 stelle sul nome del premier del prossimo Governo "legastellato": se infatti l'accordo...

C’è una nuova bozza di programma Lega-Movimento 5 Stelle : Dovrebbe essere quella definitiva, o quasi, e oggi sarà esaminata da Salvini e Di Maio che dovranno decidere anche sul punto più problematico: la scelta del presidente del Consiglio The post C’è una nuova bozza di programma Lega-Movimento 5 Stelle appeared first on Il Post.

Governo - il contratto definitivo tra Lega e Movimento Cinque Stelle : ecco i 22 punti : Movimento 5 Stelle e Lega raggiungono l'accordo sul programma e chiudono gli oltre 22 punti che costituiscono il contratto di Governo. Restano da sciogliere solo gli ultimi nodi, spiega il ...

Anche il Movimento 5 stelle scende in piazza : banchetti informativi in tutta Italia per rispondere ai gazebo della Lega : Il Movimento 5 stelle esce dal blog. E sta pianificando una serie di iniziative nel fine settimana. BAnchetti sul territorio per far conoscere il più possibile i temi che risulteranno nella stesura definitiva del contratto, sul quale i team negoziatori di 5 stelle e Lega stanno lavorando in queste ore.Un'iniziativa uguale e parallela da quella messa in campo dal Carroccio, che nel weekend consulterà "la cittadinanza" su alcuni ...

Lega e Movimento 5 Stelle pronti per il governo - manca solo il premier : (FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images) Domenica 13 maggio il leader della Lega Matteo Salvini e il pentastellato Luigi Di Maio hanno continuato a cercare un accordo per il governo. Il primo incontro durante la mattina al Pirellone, dai cui comignoli si è alzata però un’altra fumata nera. Poi due vertici, uno nel pomeriggio e uno a tarda sera, al cui termine Di Maio ha fatto sapere che mancano solo i dettagli. L’accordo però non c’è ancora né, ...

