Kasparov - attento al pedone!

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di venerdì 26 aprile 2024) E così anche Garik Kimovic Weinsten, classe 1963, più noto al mondo come Garry, ovvero come uno dei più forti scacchisti di tutti i tempi, è finito sulla nutritissima lista degli oppositori di Putin ora inseguiti da un mandato d’arresto in contumacia. Intendiamoci:rischia poco o nulla. vive a New York, ha passaporto InsideOver.