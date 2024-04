Libertà e giustizia sociale - rifondare l’Italia e l’Europa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 aprile 2024) La bocciatura da parte del(degli esponenti dei partiti che la rappresentano a Bruxelles) del nuovo Patto europeo di stabilità e crescita – non crescita e stabilità come sarebbe stato più saggio – fornisce lo spunto per qualche considerazione generale sullo stato psicofisico del Paese e delle sue istituzioni. L’astensione e il voto contrario che hanno contraddistinto la posizione italiana – differente da tutte le altre, espresse in senso favorevole alla norma – dipende dal fatto che l’Unione pone un limite alla possibilità di spendere attraverso l’indebitamento che da noi risulta essere eccessivamente alto nei confronti della ricchezza. È il famoso rapporto debito/pil (prodotto interno lordo) che non dovrebbe superare la soglia del 60 per cento e che da noi veleggia tra il 140 e il 150. Un risultato così cattivo da risultare il penultimo tra i ventisette ...