La Russia invia addestratori militari e truppe in Niger . Cresce la paura di una crescente influenza russa in Africa. La Russia invia militari in Niger Il ministero della Difesa russo ha invia to personale militare e addestratori in Niger . La TV statale Niger ina RTN ha mostrato persone e merci

I pacchetti approvati dalla Camera comprendono diversi miliardi di dollari per l'acquisto di armi avanzate e il potenziamento dei sistemi di difesa antiaerei dei due Paesi. Altri serviranno a finanziare le missioni Usa in Europa e Medio Oriente

Adesso gli Stati Uniti minacciano Sanzioni contro la Cina , con la scusa che essa è vi Cina alla Russia e per via di istituti finanziari legati alle armi. Lo leggiamo ad esempio su ansa.it. Nelle scorse settimane e negli scorsi mesi, abbiamo assistito a Sanzioni statunitensi contro la Russia ,

La russia colpisce le ferrovie ucraine per bloccare gli aiuti militari - Negli ultimi giorni la russia ha intensificato i suoi attacchi alla rete ferroviaria ucraina per "paralizzare" le forniture militari. Leggi

In russia la propaganda non si ferma. Il reporter di Forbes arrestato per un post sulla strage di Bucha - L'accusa per il giornalista è di aver diffuso notizie false sulle forze militari con le aggravanti dell'odio e dell'inimicizia. In russia numerose persone sono state condannate per aver diffuso

Il giornalista russo Sergei Mingazov è stato arrestato per aver diffuso accuse alla russia sul massacro di Bucha, in Ucraina - Sergei Mingazov, giornalista dell'edizione russa di Forbes, è stato arrestato per aver diffuso sul proprio canale Telegram contenuti in cui si accusava la russia per il massacro di civili compiuto a B

