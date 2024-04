Papà Lautaro Martinez | Leader dell’Inter un orgoglio! Nessuno gli ha regalato nulla

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ildiracconta il figlio, oggi capitano. Una storia di passione, sacrificio e. Oggi il Toro festeggia il suo secondo scudetto. PAROLA DI PAPA’ ? Non solo Diego Milito, anche il padre di, Mario, ha parlato a Sky Sport del figlio capitano: «Toro? La caratteristica è la potenza, per questo lo associarono a lui. Il soprannome Toro glielo hanno affibbiato al Racing. Abbiamo dei ricordi in casa: come le scarpe del Mondiale, la rete della finale, poi i premi vinti durante la carriera, una foto di quando era piccolo, nonché la fascia di capitano dopo la vittoria della Supercoppa a Riad. Io ero un calciatore e lui mi seguiva quando giocavo a Bahia Blanca. Un giorno gli chiedemmo quale fosse ...

Diego Milito , il Principe de Bernal, racconta Lautaro Martinez. Nel bellissimo mini-documentario di Sky Sport, la leggenda dell’Inter parla dell’esordio del Toro e del suo approdo in nerazzurro. RAPPORTO ? Diego Milito ricorda l’esordio di Lautaro Martinez: «Rimarrà per me una foto di quel momento ... Continua a leggere>>

L'Inter campione d'Italia a bassa quota con il Torino: lautaro, i bookie spingono per il decimo gol a San Siro - ROMA - Il traguardo è raggiunto, ma l'Inter campione d'Italia non vuole fermarsi. Domenica a San Siro va in scena il lunch match contro il Torino, che nonostante la distanza può ancora ambire a un pos ...

Continua a leggere>>

Inter, quote basse col Torino: lautaro, i bookie spingono per il decimo a San Siro - Le quote in vista della gara in programma domenica a San Siro tra i nerazzurri campioni d'Italia e la squadra di Juric ...

Continua a leggere>>

Inter, priorità ai rinnovi. Dumfries il più urgente. lautaro entro fine estate. Pronto l’assalto a Bento - L’appetito vien mangiando e in casa Inter hanno ancora molta fame. La programmazione per restare ai vertici è partita con ampio vantaggio rispetto al termine della stagione, non sapendo ancora (ma pot ...

Continua a leggere>>